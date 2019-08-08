Формула "Роттердам +" позволила украинским шахтерам получать справедливую зарплату за свой труд

Из-за устаревшего оборудования себестоимость добычи угля на государственных предприятиях была высока, а формула помогла выжить отрасли

Благодаря формуле "Роттердам +" государственные предприятия, добывающие уголь, смогли продавать его по чуть более высоким ценам.

Себестоимость угля, добываемого на государственных шахтах, слишком высока. Все из-за устаревшего оборудования. А денег на обновление у горных предприятий нет. Поэтому благодаря формуле "Роттердам +" шахтеры государственных шахт могли заработать себе хотя бы на зарплату.

Но в Украине есть предприятия, которым высокая цена на уголь невыгодна. Эксперты говорят: лоббисты дешевого горючего использовали все методы, чтобы украинский уголь шахтеры продавали даром. Потому что от цены угля может зависеть и цена на электроэнергию.

Так называемая формула "Роттердам +" больше не работает. Прекратила действовать 1 июля этого года, когда в Украине заработал новый рынок электроэнергии. Это рынок европейского образца. Противники реформы пугали украинцев, утверждая, что электроэнергия подорожает. Но этого не произошло. Правительство приняло решения, благодаря которым жители Украины платят за свет по низким ценам. К слову, электроэнергия в Украине была и остается самой дешевой в Европе.

"Цены для населения остаются именно в тех границах, которые были до введения этого рынка, в норме постановления до 31 декабря 2020 года эта цена неизменна", – говорит министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

Как сообщалось, по мнению представителей шахтерских профсоюзо Михаил Волынец, формула "Роттердам +" несколько улучшила условия работы шахт.

Напомним, формула "Роттердам+" не имеет отношения к тарифам для населения и распространяется только на небытовых потребителей, в частности, промышленные предприятия.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших украинских инвесторов – компания ДТЭК – в прошлом году вложила около 5 млрд гривен в переоборудование шахт. Теперь горняки добывают больше угля и работают в лучших условиях.

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