Украина одолжила 350 миллионов долларов: откуда деньги и на что их потратим

Возвращать средства Минфин будет в 2028 году

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Украина одолжила 350 миллионов долларов: откуда деньги и на что их потратим Ксения Капустинская , Евгения Давыденко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f8f/5c6/5c7f8f5c6c2ff.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f8f/5c6/5c7f8f5c6c2ff.jpg 2019-03-15T12:33:00+02:00 Экономика Возвращать средства Минфин будет в 2028 году

Украина нашла инвесторов, которые выкупили 10-летние еврооблигации на 350 млн долларов с доходностью 9,75%. Эти бумаги были выпущены в конце октября-2018, а в марте-2019 Минфин объявил о их доразмещении. Погашать евробонды Украина будет 1 ноября 2028 года.

При этом, по данным The Wall Street Journal, организатором довыпуска и единственным покупателем евробондов стал американский банк JPMorgan. Таким образом, финучреждение напрямую одолжило Украине 350 млн долларов. По словам собеседника газеты, банк купил облигации по 98,88% от номинала, и перепродал их инвесторам по рыночному курсу примерно 100,50%. Если JPMorgan продаст все облигации по этой цене, то прибыль от сделки составит около 5,7 млн долларов.

Как рассказал "Сегодня" руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий, Украина одалживает средства на международных рынках ради погашения старых долгов, пик выплат по которым приходится на 2019 год.

"У Минфина есть большая необходимость в накоплении долларов для погашения долгов, – объяснил Паращий. – Все эти деньги пойдут на погашение долларовых долгов государства. Из наиболее очевидных выплат, которые предстоят, – это валютные ОВГЗ… Также в мае необходимо будет вернуть США 1 млрд долларов - кредит, который мы взяли где-то пять лет назад. В сентябре нужно будет вернуть держателям еврооблигаций 600 млн долларов", – перечислили Паращий.

Таким образом, Министерство финансов с помощью более дешевых кредитов погашает более дорогие. В перспективе это приведет к уменьшению государственного долга. Однако, по мнению директора Института финансового контролинга КНЭУ Олега Терещенко, цена нынешнего займа – высокая.

"Это слишком высокая процентная ставка, но она соответствует тем реалиям, которые есть. Процентная ставка, по которой мы привлекаем деньги, зависит от рисков, кредитного рейтинга страны. Кредитный рейтинг Украины низкий, риски высокие. Например, в 2005 году по 4,95% привлекали, самая высокая – в 2012-м – по 9,25%", – объяснил Терещенко.

Низкий кредитный рейтинг страны, по мнению экспертов, связан с войной и предстоящими выборами.

"Инвесторы закладывают в ставку политический риск – риск того что из-за политических изменений государство перестанет обслуживать внешний долг. Если бы не политический риск, если бы на перспективу 2 – 3 года была бы ясно, кто будет президентом, главой правительства, то ставка была бы как минимум на 1,5% раза ниже", – считает Паращий.

Напомним, в конце октября 2018 года Украина разместила евробонды на 5 и 10 лет на сумму 2 млрд долл. под 8,99% и 9,75% годовых соответственно. Покупателями как пяти так и 10-летних облигаций тогда были в основном инвесторы из двух стран – Великобритании и США.

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АВТОРЫ: Ксения Капустинская , Евгения Давыденко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.