Эксперт посчитал, как подорожали продукты за четыре года

Цены на продукты питания выросли от 58% до 542%, подешевела только гречка

Фото: Pixabay

Эксперт посчитал, как подорожали продукты за четыре года //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/875/e90/5c4875e90ed42.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/875/e90/5c4875e90ed42.jpg 2019-01-23T16:17:00+02:00 Экономика Цены на продукты питания выросли от 58% до 542%, подешевела только гречка

За четыре года в Украине подешевела только гречка (на 6%), а цены на другие социальные продукты выросли от 58% до 542%. Об этом в среду, 23 января, написал глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

"Социальная корзина из 23 продуктов, которая стоила 450 грн в декабре 2014 года, в декабре 2018-го обходилась в 923 грн в среднем по стране. Бакалея в среднем за четыре года подорожала в 1,7 раза, мясо и яйца – почти в 2 раза, молочные продукты – в 2,2 раза, хлеб в 2,8 раза, овощи – в 3,9 раза", – сообщил он.

Дорошенко уточнил, что сейчас в соцкорзину входит 31 продукт, но расширение списка продуктов произошло лишь в декабре 2017 года.

По его словам, рост стоимости социальной корзины составил 105% при обесценивании национальной валюты на 74%.

В комментариях к своему посту Дорошенко также показал динамику цен на продукты питания за четыре года:

Напомним, в 2018 году особых скачков цен на продукты не было, а эксперты отмечали, что наблюдается стандартная модель роста цен без каких-либо чрезвычайных ситуаций. Тем не менее, за год продукты питания существенно подорожали.

21 января Дорошенко сообщил, что самые высокие цены на социальные продукты питания – в Киеве, а самые низкие – в Тернопольской области.

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