Эксперт посчитал, как подорожали продукты за четыре года
Цены на продукты питания выросли от 58% до 542%, подешевела только гречка
За четыре года в Украине подешевела только гречка (на 6%), а цены на другие социальные продукты выросли от 58% до 542%. Об этом в среду, 23 января, написал глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.
"Социальная корзина из 23 продуктов, которая стоила 450 грн в декабре 2014 года, в декабре 2018-го обходилась в 923 грн в среднем по стране. Бакалея в среднем за четыре года подорожала в 1,7 раза, мясо и яйца – почти в 2 раза, молочные продукты – в 2,2 раза, хлеб в 2,8 раза, овощи – в 3,9 раза", – сообщил он.
Дорошенко уточнил, что сейчас в соцкорзину входит 31 продукт, но расширение списка продуктов произошло лишь в декабре 2017 года.
По его словам, рост стоимости социальной корзины составил 105% при обесценивании национальной валюты на 74%.
В комментариях к своему посту Дорошенко также показал динамику цен на продукты питания за четыре года:
Напомним, в 2018 году особых скачков цен на продукты не было, а эксперты отмечали, что наблюдается стандартная модель роста цен без каких-либо чрезвычайных ситуаций. Тем не менее, за год продукты питания существенно подорожали.
21 января Дорошенко сообщил, что самые высокие цены на социальные продукты питания – в Киеве, а самые низкие – в Тернопольской области.
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