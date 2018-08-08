Эксперт рассказал, почему был упадок спроса на украинские товары

Сегодня, 07:16

В 2015-2016 гг. был резкий спад украинского экспорта в ЕС, суммы едва ли превышали 15 млрд грн.

За первые четыре месяца 2018 г. экспорт товаров из Украины в ЕС вырос на 43% по сравнению с 2017 г. Фото: AFP
За первые четыре месяца 2018 г. экспорт товаров из Украины в ЕС вырос на 43% по сравнению с 2017 г. Фото: AFP

Украина продолжает наращивать товарооборот со странами Европейского Союза. Так, только за прошлый год мы экспортировали в Европу товаров и услуг больше чем на 20 млрд долларов. Сейчас именно ЕС является нашим ключевым торговым партнером в экспорте товаров, туда направлено около 40% всего экспорта нашей страны.

В Министерстве экономического развития и торговли недавно сообщили, что за первые четыре месяца 2018 г. экспорт товаров из Украины в ЕС вырос на 43% по сравнению с 2017 г., и составил 6,6 млрд долларов.

За 2017 г. Украина экспортировала товаров и услуг на сумму 52,3 млрд долларов, и 20 млрд долларов пришлось именно на страны ЕС, что составило 38,3% всего объема. Правда, пик экспорта в Евосоюз пришелся на 2014 г., когда наша страна отправила туда товаров и услуг на сумму более 20,38 млрд долларов.А вот в последующие два года – 2015-2016 гг. – наблюдался резкий спад и суммы экспорта едва ли превышали 15 млрд грн.

Василий Юрчишин, директор экономических программ Центра Разумкова в свою очередь отмечает, что период с 2014 по 2016 гг. сопровождался существенным экономическим кризисом, что и повлияло на экспортный потенциал Украины.

"2014-2016 гг. – это годы глубоко кризиса, когда упала экономика, плюс были потеряны территории, которые имели значительный экспортный потенциал, прежде всего, в металлургии – это основные внутренние факторы.

Что касается внешних факторов, 2014–2016 гг. – это годы замедления экономической динамики во всем мире, поэтому упал спрос на многие товары, в том числе и на те, которые долго время характеризовали экспортную составляющую украинского экспорта", – поясняет эксперт.

Он также добавляет, что огромное влияние оказала и российская агрессия, а также нарушение многих экономических связей, разрушение инфраструктуры и продолжение негативного давления на Украину.

Более подробно о том, что Украина экспортирует в страны ЕС, читайте в материале сайта "Сегодня": Большой экспорт в Евросоюз: что и куда продает Украина
товары, экономика, экспорт, ЕС

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Автор:

Анастасия Ищенко

Источник:

"Сегодня"

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