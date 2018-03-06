Эксперт рассказал, почему в Украине затягивали с повышением пенсий военным

В Украине больше года обещали поднять пенсии военным. 3 октября Верховная Рада приняла пенсионную реформу, благодаря которой многим пенсионерам увеличили выплаты. Но, все это не коснулось силовиков и военных, т.к. их пенсии начисляются по специальным законам.

Сейчас планируется провести перерасчет для 498 тыс. военных пенсионеров, а само повышение пройдет в три этапа:

первый этап стартует задним числом, с января 2018 г., ожидается, что пенсии вырастут в среднем на 1500 тыс. грн.

второй этап запланирован на 1 января 2019 г., благодаря ему добавится около 750 грн.

третий этап начнется 1 января 2020 г., и пенсии вырастут в среднем еще на 750 грн.

В правительстве отмечают, что благодаря такому решению, выплаты военнослужащим вырастут как минимум в два раза. А первые деньги военные получат уже в марте-апреле этого года.

Глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук пояснил в комментарии сайту "Сегодня", что поднятие пенсий затягивалось по двум причинам, одна из которых – коррумпированные силовики, которые после нововведений могут получить больше выплат, нежели воины АТО.

"По моему мнению, этот вопрос состоит из двух составляющих. Во-первых, это финансовая, ведь нужны значительные средства. Во-вторых, все эти пенсии получат и те, кто много лет находится в системе военных, милиции и кто откровенно коррумпирован. Получается, что они имеют право на повышение пенсий. И они, чаще, могут получить пенсии больше, чем те, кто воевал на Донбассе. Но, преобладает все же финансовый вопрос, потому что довольно значительные средства нужны для того, чтобы содержать всех этих людей, которые даже не способствовали защите Украины. И это действительно проблема", – отметил Кушнирук.

О том, какие изменения ожидают военных пенсионеров, читайте в материале сайта "Сегодня": Пенсии военным: какие нововведения подготовило правительство