Какими будут цены на продукты осенью: эксперты дали прогноз

Цены на продукты в Украине постоянно повышаются – пусть где-то всего на несколько копеек, но, все же, рост есть. Так, по данным Государственной службы статистики, рост цен за первое полугодие составил более 4%. Если в 2017 г. цены на некоторые товары выросли даже больше, чем на 20%, в 2018 году таких резких скачков по продуктам питания не было. Да, цены продолжают постепенно повышаться, но не достигают критических отметок.

Эксперты уверены, что в этом году у нас стандартная модель роста цен, без каких-либо чрезвычайных ситуаций, как это было, например, в 2017 г. Поэтому резких и внезапных скачков цен не предвидится.

"В этом году у нас более классическая ситуация – умеренный рост цен на продукты питания, неплохой урожай по всем позициям, поэтому я не ожидаю, каких-то проблемных ситуаций. Думаю, и за июль у нас будет либо нулевой показатель, либо дефляция. А потом, как всегда, с осени, начинается процесс постепенного роста цен на продукты", – поясняет экономический эксперт Борис Кушнирук.

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Тем не менее, хотя сейчас цены на продукты питания остановились или же слегка понизились, в сентябре стоимость овощей значительно увеличится, не говоря уже о начале зимы. Алексей Дорошенко также говорит о том, что в июле-августе ожидается дефляция, а вот с сентября продукты могут подорожать на 10-15%.

"В сентябре уже по чуть-чуть будут повышаться цены. Я думаю, цены на овощи могут вырасти уже на 10-15%, особенно, по тем овощам, которые сильно падали в цене. Но по крупам, молочной продукции, мясу, хлебу у нас не будет значительных колебаний цен. В декабре, по сравнению с августом, может быть значительное повышение цен по тем же овощам – около 20-30%", – подытожил Алексей Дорошенко, директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей.

Более подробно о том, как менялись цены на продукты и чего ожидать к осени, читайте в материале сайта "Сегодня": Цены на продукты приостановили рост: чего украинцам ждать к осени