Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,39
29,74
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Экономика Турции ушла в "минус": грозит ли Украине похожий кризис

Сегодня, 16:12

И Украина, и Турция не справились с последствиями экономического обвала 2008–2010 годов, считают аналитики

Фото: AFP
Экономика Турции ушла в "минус": грозит ли Украине похожий кризис //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/646/f5d/5c7646f5daf2e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/646/f5d/5c7646f5daf2e.jpg Экономика И Украина, и Турция не справились с последствиями экономического обвала 2008–2010 годов, считают аналитики

Экономика Турции в четвертом квартале 2018 года, в сравнении с предыдущим, сократилась на 2,4%, тем самым поддержав тренд квартального сокращения, отмеченный ранее. Чем чревата рецессия в этой стране для Украины, "Сегодня" расспросили у экспертов.

"Турция – один из крупнейших наших партнеров. Мы входим в Черноморское экономическое сотрудничество (всего – 12 государств Причерноморья и Южных Балкан). Многие страны, в том числе мы и Турция, не вышли из кризиса 2008–2010 годов. Турция не смогла вернуть себе темпы роста – а в упомянутом регионе она повторяла экономическое чудо Китая – ежегодно по 5–6% был рост ВВП", – отметил экономист Юрий Макогон.

Экономист прогнозирует уменьшение объемов торговли Киева и Анкары, в частности, металлом. К слову, Турция в ближайшее время рассчитывает подписать с Украиной соглашение о зоне свободной торговле (ЗСТ). И, как отмечал в комментарии "Сегодня" исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, к свободной торговле с Турцией надо относиться осторожно.

А по мнению экономиста Александра Охрименко, ситуация в Турции сейчас не является поводом для волнений, поскольку в целом за прошлый год экономика республики показала рост, хотя и ниже 3%.

Кроме того, Турция, вопреки рецессии, нуждается в сырье, поэтому ожидать сокращения поставок из Украины не стоит, считает директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультаций Вероника Мовчан.

"В экспорте Украины доля Турции – 5%. Экономические проблемы в Турции начались еще в средине прошлого года, произошла сильная девальвация валюты и в 2018 году видим падение экспорта на 7%. Основная позиция украинского экспорта – это черные металлы, вторая большая позиция – семена масличных культур. Отмечу, что, хотя экспорт падал, по этим двум позициям экспорт рос. Потому что Турция, несмотря на то, что ее экономика сокращается, она продолжает импортировать сырье и полуфабрикаты. Они сокращают импорт конечной продукции, а такой Украина на рынки Турции поставляет не очень много", – рассуждает Мовчан.

Вместе с тем Охрименко отметил общую проблему для Турции и Украины – политика Федеральной резервной системы (ФРС) Америки.

"Уже больше года мы живем с высокой учетной ставкой ФРС, результатом чего является высокие проценты по государственным ценным бумагам США – выше, чем было раньше. Поэтому большое количество инвесторов направляет деньги не в развивающиеся страны (а в Америку. – Ред.)", – отметил экономист.

Однако, убежден Охрименко, Украину куда сильнее должно пугать отсутствие существенного роста экономики, поскольку нам пока не удалось достичь довоенного уровня 2013 года.

Ранее Охрименко в комментарии "Сегодня" указывал на необходимость усиления сотрудничества Украины с Турцией, в частности, для создания совместных бизнесов в сфере отечественного машино-, судостроения, логистики.

По мнению исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, ВВП в 2019 году вырастет до 2,8% на фоне глобального экономического кризиса. Более подробно о том, как он скажется на простых украинцах, можно прочитать в статье "Надвигается глобальный кризис: эксперт объяснил, чего ждать украинцам".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег экспорт, Турция, кризис, металл, ВВП, развивающиеся страны, внешняя торговля, кризис в Турции

Вы сейчас просматриваете новость " Экономика Турции ушла в "минус": грозит ли Украине похожий кризис". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аналитики Fitch дали прогноз по развитию украинской экономики

Сегодня, 14:05

По мнению аналитиков, рост экономики Украины замедлится в 2019 году

Порошенко анонсировал создание совместного украинско-турецкого предприятия

7 марта, 16:52

Предприятие будет заниматься производством комплектующих к современной беспилотной технике

Торговые войны Трампа: как отмена льгот для Индии и Турции отразится на Украине

6 марта, 17:18

Мнения экспертов различаются, но Киеву советуют обратить "торговое" внимание на Анкару

Назван ТОП-10 аграрной продукции, которую Украина продает миру

5 марта, 21:20

Почти треть в украинском аграрном экспорте занимает кукуруза

Анна Седокова опозорилась в Сети с фотошопом в бассейне

Мыться каждый день - вредно

Обильное питье: печальные последствия

Любите друг друга: Брежнева поделилась нежным фото с Меладзе

Игорь Суркис: «Сказал Гармашу, что это его последний шанс»

Ученые обнаружили неизвестную заброшенную базу в Антарктиде

Бацька заявил об объединении Белоруссии с Россией

Российскую звезду со скандалом не пустили в самолет: за что?

Вакарчук высказался о Зеленском и его участии в выборах

Наташа Королева резко высказалась о скандале с MARUV
Загрузка...

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

Сегодня, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Почему Лукашенко выступил против "русского мира"

Вчера, 07:51

Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Новые схемы ввоза и протесты: чего ждать от владельцев "евроблях"

9 марта, 07:51

Собственники евроблях будут пытаться найти лазейки в законе и протестовать

Дожди и похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю

9 марта, 07:19

В понедельник, 11 марта осадки ожидаются только в западной, северной и восточной частях страны

Ефремов: "Вернулся Крым в родную гавань, теперь на очереди Минск"

Насыпи обрушились: с Крымским мостом произошло новое ЧП

Возле Киева нашли волка: его сбила машина