Экономика Турции ушла в "минус": грозит ли Украине похожий кризис

И Украина, и Турция не справились с последствиями экономического обвала 2008–2010 годов, считают аналитики

Фото: AFP

Экономика Турции ушла в "минус": грозит ли Украине похожий кризис Евгения Давыденко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/646/f5d/5c7646f5daf2e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/646/f5d/5c7646f5daf2e.jpg 2019-03-11T16:12:00+02:00 Экономика И Украина, и Турция не справились с последствиями экономического обвала 2008–2010 годов, считают аналитики

Экономика Турции в четвертом квартале 2018 года, в сравнении с предыдущим, сократилась на 2,4%, тем самым поддержав тренд квартального сокращения, отмеченный ранее. Чем чревата рецессия в этой стране для Украины, "Сегодня" расспросили у экспертов.

"Турция – один из крупнейших наших партнеров. Мы входим в Черноморское экономическое сотрудничество (всего – 12 государств Причерноморья и Южных Балкан). Многие страны, в том числе мы и Турция, не вышли из кризиса 2008–2010 годов. Турция не смогла вернуть себе темпы роста – а в упомянутом регионе она повторяла экономическое чудо Китая – ежегодно по 5–6% был рост ВВП", – отметил экономист Юрий Макогон.

Экономист прогнозирует уменьшение объемов торговли Киева и Анкары, в частности, металлом. К слову, Турция в ближайшее время рассчитывает подписать с Украиной соглашение о зоне свободной торговле (ЗСТ). И, как отмечал в комментарии "Сегодня" исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, к свободной торговле с Турцией надо относиться осторожно.

А по мнению экономиста Александра Охрименко, ситуация в Турции сейчас не является поводом для волнений, поскольку в целом за прошлый год экономика республики показала рост, хотя и ниже 3%.

Кроме того, Турция, вопреки рецессии, нуждается в сырье, поэтому ожидать сокращения поставок из Украины не стоит, считает директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультаций Вероника Мовчан.

"В экспорте Украины доля Турции – 5%. Экономические проблемы в Турции начались еще в средине прошлого года, произошла сильная девальвация валюты и в 2018 году видим падение экспорта на 7%. Основная позиция украинского экспорта – это черные металлы, вторая большая позиция – семена масличных культур. Отмечу, что, хотя экспорт падал, по этим двум позициям экспорт рос. Потому что Турция, несмотря на то, что ее экономика сокращается, она продолжает импортировать сырье и полуфабрикаты. Они сокращают импорт конечной продукции, а такой Украина на рынки Турции поставляет не очень много", – рассуждает Мовчан.

Вместе с тем Охрименко отметил общую проблему для Турции и Украины – политика Федеральной резервной системы (ФРС) Америки.

"Уже больше года мы живем с высокой учетной ставкой ФРС, результатом чего является высокие проценты по государственным ценным бумагам США – выше, чем было раньше. Поэтому большое количество инвесторов направляет деньги не в развивающиеся страны (а в Америку. – Ред.)", – отметил экономист.

Однако, убежден Охрименко, Украину куда сильнее должно пугать отсутствие существенного роста экономики, поскольку нам пока не удалось достичь довоенного уровня 2013 года.

Ранее Охрименко в комментарии "Сегодня" указывал на необходимость усиления сотрудничества Украины с Турцией, в частности, для создания совместных бизнесов в сфере отечественного машино-, судостроения, логистики.

По мнению исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, ВВП в 2019 году вырастет до 2,8% на фоне глобального экономического кризиса. Более подробно о том, как он скажется на простых украинцах, можно прочитать в статье "Надвигается глобальный кризис: эксперт объяснил, чего ждать украинцам".

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АВТОР: Евгения Давыденко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.