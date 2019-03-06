Торговые войны Трампа: как отмена льгот для Индии и Турции отразится на Украине

Мнения экспертов различаются, но Киеву советуют обратить "торговое" внимание на Анкару

Фото: AFP

Торговые войны Трампа: как отмена льгот для Индии и Турции отразится на Украине Евгения Давыденко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/da0/9b2/5c3da09b2e135.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/da0/9b2/5c3da09b2e135.jpg 2019-03-06T17:18:00+02:00 Экономика Мнения экспертов различаются, но Киеву советуют обратить "торговое" внимание на Анкару

Президент США Дональд Трамп намерен лишить Индию и Турцию торговых льгот. Может ли такое решение повлиять на экономику Украины, "Сегодня" расспросили у экспертов.

По мнению вице-президента Украинского союза промышленников и предпринимателей Мирослава Табахарнюка, решение американского президента косвенно повлияет на мировые рынки, и на украинских производителей в том числе.

"Сам факт увеличения пошлин вреден для мировой экономики, ведь нарушает баланс, который уже сложился, а любые колебания несут в себе риски и приводят к дискомфорту на международных рынках. Что касается украинских производителей, то такое решение повлияет на них опосредованно. В частности, если американские пошлины приведут к некоторому спаду экономического роста в Турции и Индии, тогда в этих странах снизится потребность в украинских товарах, которые они закупают и частично пускают на реэкспорт", – отметил он.

А экономист Алексей Плотников считает, что Украина, напротив, может нарастить экспорт в эти страны.

"В Индию и Турцию Украина поставляет зерно, муку, металл… Не исключаю, что Украина может нарастить экспорт по этим позициям. Но это не будет прорывом", – отметил он.

По мнению экономиста Александра Охрименко, торговые войны Трампа с кем-либо – Китаем, Индией или Турцией – Украины не касаются, потому как отечественные производители экспортируют в основном сырьевые товары. А вот для самой Украины экономическое сотрудничество с этими странами, в частности, с Турцией, было бы полезным.

"Турция для Украины очень выгодная. С Европой торговля в "минус", с Китаем в "минус", с США в "минус": мы больше покупаем товаров у этих стран, чем продаем. А с Турцией – наоборот. Мы могли бы увеличить поставки туда. ... А через создание совместных предприятий, мы смогли бы двигаться в Европу", – отметил экономист.

Сотрудничество именно с Турцией поспособствовало бы развитию отечественного машино-, судостроения, логистики, считает Охрименко.

Напомним, Украина и Турция планируют создать зону свободной торговли. При этом соглашение хотели подписать до конца 2016 года, однако вопрос был заморожен в 2013 году и возобновлен лишь в начале 2016-го. В ноябре 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи в Стамбуле с президентом Украины Петром Порошенко сообщил, что Киев и Анкара договорились подписать соглашение о ЗСТ между странами до конца 2018 года. Но этого и не произошло.

Как сообщалось, согласно обзору международного рейтингового агентства Fitch, эскалация мировых торговых споров может привести к замедлению темпов роста мирового ВВП в 2019 году на 0,4 процентных пункта.

Более подробно о том, как торговые войны между одними странами влияют на другие, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Мировая торговая война: плохо будет всем".

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АВТОР: Евгения Давыденко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.