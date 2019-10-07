Энергетическая капитуляция: украинская компания импортирует электроэнергию из России

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Энергокапитуляция. Теперь свет можно покупать в России. За четыре года Украина не купила ни одного кремлевского киловатта, и вот нашлась компания, которая купила свет из-за поребрика. Как такое возможно? И почему мы можем остаться без света уже этой зимой?

Четыре года Украина шла по пути энергетической независимости. И вдруг на этой неделе ленты новостей запестрели заголовками "Украина возобновила импорт электроэнергии из России".

Покупать электроэнергию по двусторонним контрактам из стран, не входящих в европейское энергетическое сообщество, было запрещено. Все перевернулось с ног на голову, когда приняли закон об изменениях в сфере использования ядерной энергии. Одна правка поставила под угрозу энергетическую независимость многомиллионной страны.

"То, что сделал Герус, он восьмой правкой открыл возможность поставки электрической энергии из России и Беларуси – именно по двусторонним контрактам", – говорит Александр Трохимец, президент Ассоциации энергетики Украины.

Андрей Герус – председатель энергетического комитета Верховной Рады. А это его коллеги и их позиция:

"Случайно мы заметили, что появилась поправка, которую никто не видел. То есть она была внесена ночью. Когда мы начали разбираться – мы поняли, что это лоббистская поправка", – говорит Михаил Волынец народный депутат Украины.

"Без обсуждения, без мнения других членов комитетов, поправка, не касается этого закона, вносится лоббистский вопрос в пользу какого-то определенного олигарха", – говорит Михаил Бондарь, народный депутат Украины.

Какого олигарха? Кому понадобилась энергия Кремля и финансирования страны-агрессора? Журналисты взялись разгадывать эту схему. Первая компания, которая заплатила деньги за российские киловатты – "Юнайтед Энерджи", отмечают в "Укрэнерго". Интернет-портал украинских юридических лиц "Ю-Контрол" сообщает: компания входит в группу "Приват".

"Первая поставка произведена компанией, которая тесно связана с олигархом Игорем Коломойским и поставляется на его же собственные предприятия. Герус за одну ночь дал еще одну опцию Коломойскому, где зарабатывать в энергетике в Украине", – говорит Александр Трохимец, президент Ассоциации энергетики Украины.

Правда ли это? И зачем это Герусу – молодому политику? Журналисты спросили его, а он прошел мимо камеры, делая вид, что не заметил. А потом – бросился наутек. Без ответа по существу господин Герус закрывает дверь кабинета перед носом журналистов. Как это назвать? Появляется новый термин от экспертов – "энергетическая капитуляция". А политолог Виктор Таран слов не подбирает.

"Я категорически против термина "энергетическая капитуляция". Я хотел бы, чтобы мы в этой ситуации употребляли тот термин, который господин Герус употреблял в 15-16 году, когда Украина покупала уголь в ОРДЛО – они называли это "торговля на крови". В данном случае мы начали "торговлю на крови", – отмечает он.

Что говорят в Кабмине? Чтобы услышать ответ министра энергетики Алексея Оржеля, тоже пришлось побегать.

"Это не позиция правительства, это факторы, которые влияют на рынок. Если рынок является высоко маржинальным, то там появляется дополнительное предложение", – отметил он.

Но эксперты настаивают: к энергорынку должны внимательно присмотреться профильные ведомства.

"Эти договоры должны быть под большой лупой регуляторных органов это и Национальная комиссия по урегулированию энергетики и коммунальных услуг, и антимонопольный комитет, и комиссия по вопросам предпринимательства", – говорит Андриан Прокоп, эксперт по энергетическим вопросам Украинского института будущего.

Стоимость российского света, который на пятом году войны засиял над украинскими предприятиями, точно неизвестна. Коммерческая тайна. Но нетрудно догадаться, что переплачивать никто не будет и цена действительно ниже.

"Когда речь идет о независимости энергетической, защите национальных интересов, не всегда вопрос цены является первым. Чем грозит это для нас? Во первых, это зависимость от Российской федерации. Была ситуация в 15 году, когда у нас был договор с ней на аварийные поставки и мы попросили эти аварийные поставки, а она отказала нам. Никаких нет гарантий, что в разгар зимы она скажет: а все, не будем поставлять", – говорит Ольга Кошарная, медиадиректор ассоциации "Украинский ядерный форум".

И рискуем убить свой энергорынок, ведь вернуться к собственным мощностям будет непросто. Если вообще возможно.

"Россия, которая использует более дешевые энергоносители: газ, нефть и другие, имеет возможность задушить наш энергетический рынок внутри страны. Будет уничтожена угольная отрасль. Следующие: тепловые электростанции. Если мы разрушим тепловую генерацию, дальше будет разваливаться энергетический комплекс Украины. Если это случится так, как задумала Россия, то Украина потеряет и свою независимость", – убежден Михал Волынец, председатель Независимого профсоюза горняков Украины.

Потому, какую цену приходится платить за "русскую энергоподдержку" – знает чуть ли не весь мир. Поэтому речь идет уже не об энергетической, а об абсолютной независимость страны.

В свою очередь, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что вести бизнес с Россией – недопустимо и что поэтому Украина теряет доверие международных партнеров. Он обратился к президенту с требованием остановить поставки электроэнергии из страны-агрессора.

Ранее председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец отметил, что Россия использует фактор энергозависимости Украины для геополитического давления на власть. Лидер профсоюза горняков сообщил, что Россия перекрыла белорусский коридор поставок энергетического угля в Украину. В результате есть угроза дефицита энергетического угля в наиболее сложный зимний период.

Напомним, 1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. Об этом свидетельствуют данные на сайте "Укрэнерго". По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией "Юнайтед Энерджи". Ее связывают с Игорем Коломойским.

18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который председатель энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку — позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

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