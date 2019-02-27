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Энергия ветра: на Приморской электростанции заработали семь первых турбин

Сегодня, 16:57

Когда ВЭС заработает на полную мощность, она сможет обеспечить электричеством 300 тысяч домохозяйств

Энергия ветра: на Приморской электростанции заработали семь первых турбин Экономика Когда ВЭС заработает на полную мощность, она сможет обеспечить электричеством 300 тысяч домохозяйств

На Приморской ветровой электростанции (ВЭС) с сегодняшнего дня заработали семь первых турбин. По проекту их будет более полусотни. Когда станция заработает на полную мощность, она будет генерировать почти 700 млн киловатт-часов экологически чистой "зеленой" электроэнергии. Это станет очередным шагом к достижению энергетической независимости Украины.

Благодаря ровному рельефу и соседству с морем Запорожская область – удачное место для строительства такой станции. Важно то, ветер есть практически всегда. 

"Альтернативная, возобновляемая энергетика начинает реализовываться именно в Запорожской области. Речь идет о высокоэффективном и высокотехнологичном проекте. И не только потому что это зеленая энергетика, а и потому что она – место реализации новых цифровых технологий. Например, тут будет использована технология "цифровая подстанция". Очень важно, что это строится в чистом поле, и создаются новые рабочие места, внедряется множество прогрессивных моделей. Этот проект станет моделью для ветроэлектростанций в Украине. И пусть сюда ездят, пусть учатся, как строить технологии. Очень важно, когда это делается частными инвестициями, ведь это означает, что инвесторы доверяют Украине и не боятся вкладывать средства", – заявил президент Украины Петр Порошенко.

"В строительство Приморской ветроэлектростанции ДТЭК ВИЭ проинвестирует более 300 млн евро. Осенью все 52 ветровые турбины будут генерировать экологически чистую энергию. Ее хватит для обеспечения более чем 300 тысяч домохозяйств. Все мы вместе строим независимую энергетику будущего, которая поможет развиваться нашему обществу и грядущим поколениям. Это станет еще одним шагом к энергонезависимости Украины", – добавил генеральный директор ДТЭК ВИЭ Филипп Лекебуш.

Напомним, компания ДТЭК уже привлекла 90 млн евро инвестиций для строительства Приморской ветроэлектростанции. Это была одна из крупнейших сделок по привлечению инвестиций в возобновляемую энергетику Украины за последние пять лет. Кредит был предоставлен консорциумом немецких банков (Bayerische Landesbank, Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft, KfW IPEX-Bank GmbH и др.) с покрытием рисков экспортно-кредитным агентством (ЭКА) Euler Hermes.

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Тег энергетика, электростанция, альтернативная энергетика, зеленая энергетика, ДТЭК ВИЭ, ветроэнергетика, вэс

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