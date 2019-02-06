Энергореформа в Украине: результаты первого этапа изменений

Облэнерго больше не существует, их функции теперь выполняют две отдельные компании

Энергореформа в Украине: результаты первого этапа изменений 2019-02-06T23:31:00+02:00 Экономика Облэнерго больше не существует, их функции теперь выполняют две отдельные компании

Раздел – на пользу. Так об энергореформе говорят представители энергетических компаний, профильного комитета парламента и эксперты.

Сегодня они провели совместное заседание, чтобы обсудить результаты первого этапа изменений. Облэнерго больше не существует. Их функции теперь выполняют две отдельные компании. Одна отвечает за поставки энергии, а другая – за исправность сетей и качество услуг. По такому же принципу работают энергетики в Европе годами. А в Украине энергореформа только началась – 1 января. Пока изменения касаются в большей мере работы энергетиков. А вот потребители их почувствуют позже.

"Это один, возможно, из немногих законов, касающийся всех граждан Украины без исключения. Нам необходимо конкурентное, очень прозрачное, правильное движение вперед", – отметил Александр Домбровский, председатель комитета топливно-энергетического комплекса Верховной Рады.

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"Увеличение конкуренции на рынке поставок и соответственно уже борьба за потребителя. Что касается компании ДТЭК, то в сроки, которые предусмотрены были законом, те компании, которые входят в компанию ДТЭК, они были разделены. Отдельно созданы распределительные компании, отдельно созданы компании поставщики", – отметила Юлия Носулько, руководитель департамента регуляторной политики ДТЭК.

Как известно, компании ДТЭК и Метинвест в прошлом году заплатили в государственный бюджет по 20 млрд гривен налогов каждая. Они входят в сотню крупнейших налогоплательщиков за прошлый год, говорят в Государственной фискальной службе.

Ранее сообщалось, что ДТЭК вошла в "ТОП-10" лучших работодателей среди предприятий тяжелой промышленности и энергетики.

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