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ЕС готов дать Украине 500 млн евро: но есть одно условие

14 мая, 17:28

Денис Беспалов

Макрофинансовая помощь будет предоставлена сразу после подписания новой программы с МВФ

Европейский Союз готов выделить Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи сразу после того, как Киев договорится с Международным валютным фондом о новой программе сотрудничества. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи во время телефонного разговора с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

"Как только Международный валютный фонд предоставит свою окончательную оценку и одобрит дальнейшее сотрудничество с Украиной, ЕС будет готов к выделению второго транша Четвертой программы макрофинансовой помощи объемом 500 млн. евро без проволочек", - сообщает МИД Украины по итогам переговоров.

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Ранее сообщалось, что Европарламент по предложению Еврокомиссии рассмотрит выделение Украине 1,2 млрд евро на борьбу с экономическими последствиями пандемии коронавируса. Голосование состоится 15 мая по ускоренной процедуре.

Как известно, Верховная Рада 13 мая приняла закон о банках – принятие этого документа было последним невыполненным условием для дальнейшего сотрудничества с МВФ.

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ЕС Украина МВФ макрофинансовая помощь

Источник: Сегодня

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