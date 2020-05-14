ЕС готов дать Украине 500 млн евро: но есть одно условие

Европейский Союз готов выделить Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи сразу после того, как Киев договорится с Международным валютным фондом о новой программе сотрудничества. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи во время телефонного разговора с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
"Как только Международный валютный фонд предоставит свою окончательную оценку и одобрит дальнейшее сотрудничество с Украиной, ЕС будет готов к выделению второго транша Четвертой программы макрофинансовой помощи объемом 500 млн. евро без проволочек", - сообщает МИД Украины по итогам переговоров.
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Ранее сообщалось, что Европарламент по предложению Еврокомиссии рассмотрит выделение Украине 1,2 млрд евро на борьбу с экономическими последствиями пандемии коронавируса. Голосование состоится 15 мая по ускоренной процедуре.
Как известно, Верховная Рада 13 мая приняла закон о банках – принятие этого документа было последним невыполненным условием для дальнейшего сотрудничества с МВФ.
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