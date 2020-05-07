Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,93
29,1
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Размер обсуждаемой помощи МВФ Украине остается прежним: когда закончатся переговоры

7 мая, 22:25

Елена Кузьмич

Правительство планирует закончить переговоры с МВФ на следующей неделе

Международный валютный фонд, который поменял главу миссии в Украине, в связи с масштабным финансово-экономическим кризисом в мире из-за коронавируса и общей экономической неопределенности о продолжительности и интенсивности последствий пандемии COVID-19 изменил подходы к продолжительности программ со странами.

Об этом сообщает Минфин Украины в Facebook.

Реклама

Так, МВФ предлагает Украине вариант сотрудничества по короткой программе кредитования stand-by без уменьшения размеров на период ее действия.

В тренде
Евро в Украине опустился ниже психологической отметки, доллар тоже упал

"Основная разница между этими программами заключается в сроке их реализации: stand-by – 1,5 года, EFF – 3 года. Сумма программы на соответствующие периоды остается неизменной", – говорится в сообщении в соцсети.

Но пока переговоры с МВФ продолжаются и вопрос о выборе программы (EFF или stand-by – Ред.) еще обсуждается.

Реклама

"Правительство планирует финализировать переговоры с МВФ на следующей неделе", – резюмируют в ведомстве.

Ранее сообщалось, что МВФ и Украина отказались от трехлетней программы. Об этом сообщил представитель МВФ Джерри Райс.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Минфин сотрудничество Украина МВФ

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В мае украинцы могут столкнуться с невыплатой зарплат
В мае украинцы могут столкнуться с невыплатой зарплатЭкономика
Мировой туризм на паузе: какие убытки понесла украинская туристическая отрасль
Мировой туризм на паузе: какие убытки понесла украинская туристическая отрасльЭкономика
Первый день работы рынков: покупатели разметали овощи и шутили, что помогут продавцам с бронежилетами
Первый день работы рынков: покупатели разметали овощи и шутили, что помогут продавцам с бронежилетамиУкраина
Запрещенные заработки: Украина выдвинула ультиматум европейским работодателям
Запрещенные заработки: Украина выдвинула ультиматум европейским работодателямЭкономика
В Украине разрешили работу рынков во время карантина
В Украине разрешили работу рынков во время карантинаЭкономика
Зеленский объяснил, как власть помогает украинцам пережить карантин
Зеленский объяснил, как власть помогает украинцам пережить карантинЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...