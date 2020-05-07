Размер обсуждаемой помощи МВФ Украине остается прежним: когда закончатся переговоры

Правительство планирует закончить переговоры с МВФ на следующей неделе

Международный валютный фонд, который поменял главу миссии в Украине, в связи с масштабным финансово-экономическим кризисом в мире из-за коронавируса и общей экономической неопределенности о продолжительности и интенсивности последствий пандемии COVID-19 изменил подходы к продолжительности программ со странами.

Об этом сообщает Минфин Украины в Facebook.

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Так, МВФ предлагает Украине вариант сотрудничества по короткой программе кредитования stand-by без уменьшения размеров на период ее действия.

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"Основная разница между этими программами заключается в сроке их реализации: stand-by – 1,5 года, EFF – 3 года. Сумма программы на соответствующие периоды остается неизменной", – говорится в сообщении в соцсети.

Но пока переговоры с МВФ продолжаются и вопрос о выборе программы (EFF или stand-by – Ред.) еще обсуждается.

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"Правительство планирует финализировать переговоры с МВФ на следующей неделе", – резюмируют в ведомстве.

Ранее сообщалось, что МВФ и Украина отказались от трехлетней программы. Об этом сообщил представитель МВФ Джерри Райс.

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