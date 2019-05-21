Сделать стартовой
26,2
29,26
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

ЕС надеется на совместную работу с Зеленским над реформами энергосектора

21 мая, 02:26

Шефчович отметил, что переговоры с Зеленским были "прекрасными" и затронули ряд важных вопросов

Фото: AFP

Украина может рассчитывать на решительную поддержку ЕС на пути реформ, а ЕС надеется на совместную работу с президентом Владимиром Зеленским над реформами энергетического сектора, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

"Видя, прогресс Украины в энергоэффективности, я надеюсь, что мы также сможем добиться успеха в либерализации рынка электроэнергии, анбандлинге "Нафтогаза Украины" и трехсторонних газовых переговорах (с РФ – ред.)", – написал он в своем Твиттере по итогам встречи с новым украинским президентом.

Шефчович отметил, что переговоры с Зеленским были "прекрасными" и затронули ряд важных вопросов, включая реформы, которые помогут Украине двигаться вперед.

"Путь реформ всегда окупается!" – подчеркнул вице-президент Еврокомиссии.

От имени президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера он пригласил Зеленского осуществить скорейший визит в институты ЕС. "Шанс подтвердить наше тесное партнерство и послать позитивный сигнал в преддверии саммита ЕС-Украина, который состоится в июле", – отметил Шефчович.

Он также встретился в Киеве в понедельник с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Как сообщила пресс-служба правительства, одним из ключевых вопросов на ней было функционирование украинской ГТС, которая является надежным поставщиком газа в страны ЕС.

"Сейчас рассматриваем дальнейшие шаги для приведения украинской газотранспортной системы в соответствие со стандартами ЕС. Уже приняты решения, которые дают возможность до 1 января 2020 года подготовить украинскую ГТС к сертификации в соответствии с европейским законодательством", – цитирует слова главы правительства его пресс-служба.

Ранее Еврокомиссар призвал власти Украины запустить рынок электроэнергии с 1 июля.

Ранее заместитель директора Европейской бизнес ассоциации Светлана Михайловская назвала необходимым введение новой модели оптового рынка электроэнергии в запланированный срок – с 1 июля.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ЕС, электроэнергия, Зеленский, Шефчович, рынок электроэнергии

Вы сейчас просматриваете новость " ЕС надеется на совместную работу с Зеленским над реформами энергосектора". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еврокомиссар призвал власти Украины запустить рынок электроэнергии с 1 июля

Вчера, 18:40

От того, насколько успешно Украине удастся внедрить реформы в сфере энергетики, будет зависеть, получит ли она очередной транш макрофинансовой помощи

Перенос запуска нового рынка электроэнергии невозможен – Гройсман

17 мая, 17:40

Премьер ответил на вопросы народных депутатов в Раде

Если рынок электроэнергии не заработает, это будет негативный сигнал для инвесторов – эксперт

17 мая, 10:31

"Если нужно что-то доделать, то есть еще время, и должны чиновники поработать активно"

Новый рынок электроэнергии должен заработать с 1 июля: что будет с тарифами

16 мая, 23:36

Национальный регулятор уже заявил, установит предельную цену на электроэнергию, дороже поставщики продавать не смогут

Если рынок электроэнергии не запустить 1 июля: Насалик рассказал об угрозе

16 мая, 21:35

В законе о рынке электроэнергии четко написано, какие субъекты рынка и что должны сделать для того, чтобы рынок заработал с первого июля

Запуск с начала июля розничного рынка электроэнергии не повлияет на тарифы для населения – нардеп

16 мая, 20:48

Имидж страны может существенно ухудшиться, если рынок не запустить вовремя

Самый опасный паук Австралии победил самую ядовитую змею

Почему желтеют листья у чеснока

Гройсман в Раде прокомментировал распад коалиции

Лазарев сдал кровь на национальность перед Евровидением

Она вдохновляет Кучерова на рекорды. Как выглядит его жена

Ученые доказали способность кошек к лечению

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

10 звездных родителей с психическими расстройствами

Зеленский рассказал о встрече с Пинчуком

Киркоров откровенно о Пугачевой: не та, за кого себя выдает

Что снял на видео последний из выживших пассажиров SSJ-100

"Люди Порошенко" в "команде Зеленского", или Тонкости президентских назначений

Вчера, 07:51

Устройство государственной власти не предполагает одномоментный "сброс настроек". Зеленскому придется работать с чиновниками, назначенными Порошенко

Жить не по прописке: с какими проблемами сталкиваются украинцы

19 мая, 07:26

Проблемы с пропиской провоцируют массовые случаи коррупции

Новые правила для домашнего мусора: как украинцам придется сортировать отходы

19 мая, 07:00

Сортировать бытовые отходы обязаны все. На заключение договоров — год

Дожди и грозы возвращаются: прогноз погоды в Украине на неделю

18 мая, 07:38

В понедельник, 20 мая осадки ожидаются только в западной части страны

Астролог прокомментировал дату инаугурации Зеленского

Скандал в Раде: Парубию на заседание принесли наручники

Порошенко не явился на допрос, ГПУ собирается привести его силой
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь