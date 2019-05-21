ЕС надеется на совместную работу с Зеленским над реформами энергосектора
Шефчович отметил, что переговоры с Зеленским были "прекрасными" и затронули ряд важных вопросов
Украина может рассчитывать на решительную поддержку ЕС на пути реформ, а ЕС надеется на совместную работу с президентом Владимиром Зеленским над реформами энергетического сектора, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
"Видя, прогресс Украины в энергоэффективности, я надеюсь, что мы также сможем добиться успеха в либерализации рынка электроэнергии, анбандлинге "Нафтогаза Украины" и трехсторонних газовых переговорах (с РФ – ред.)", – написал он в своем Твиттере по итогам встречи с новым украинским президентом.
Шефчович отметил, что переговоры с Зеленским были "прекрасными" и затронули ряд важных вопросов, включая реформы, которые помогут Украине двигаться вперед.
"Путь реформ всегда окупается!" – подчеркнул вице-президент Еврокомиссии.
От имени президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера он пригласил Зеленского осуществить скорейший визит в институты ЕС. "Шанс подтвердить наше тесное партнерство и послать позитивный сигнал в преддверии саммита ЕС-Украина, который состоится в июле", – отметил Шефчович.
Он также встретился в Киеве в понедельник с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Как сообщила пресс-служба правительства, одним из ключевых вопросов на ней было функционирование украинской ГТС, которая является надежным поставщиком газа в страны ЕС.
"Сейчас рассматриваем дальнейшие шаги для приведения украинской газотранспортной системы в соответствие со стандартами ЕС. Уже приняты решения, которые дают возможность до 1 января 2020 года подготовить украинскую ГТС к сертификации в соответствии с европейским законодательством", – цитирует слова главы правительства его пресс-служба.
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