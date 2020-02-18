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Еще одна страна ограничила импорт курятины из Украины

18 февраля, 10:50

Запреты вводятся из-за уже ликвидированной вспышки птичьего гриппа

/ Фото: Getty Images

В то время, как Европа сняла запрет на поставки украинской курятины, ввоз мяса птицы из нашей страны ограничил Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского министерства сельского хозяйства, уточнив, что по факту ограничения были введены еще 27 января из-за вспышки птичьего гриппа в Винницкой области.

Также вводятся временные ограничения на транзит живой птицы и всех видов птицеводческой продукции через Винницкую область. Это нужно, чтобы не допустить заражения птиц в Казахстане, объяснил президент Союза птицеводства этой страны Руслан Шарипов.

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По данным минсельхоза Казахстана, Россия и Беларусь также ввели временные ограничения в связи со вспышкой птичьего гриппа.

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Напомним, 21 января 2020 года Украине официально зафиксировали первый в 2020 году случай гибели птицы от гриппа типа А субтипа H5. Вирус выявили на промышленном предприятии в Винницкой области. 28 января ветеринары ликвидировали возбудитель птичьего гриппа, уничтожив все поголовье птицы в эпизоотическом очаге. 109 тысяч кур умертвили, чтобы остановить птичий грипп.

Также новости "Сегодня" рассказывали о том, почему Украина наращивает экспорт курятины:

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Источник: Сегодня

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