Европейцы больше не опасаются украинской курятины: запрет на ввоз отменили

Европейский Союз отменил временные ограничения для украинской курятины, введенные из-за вспышки птичьего гриппа в Винницкой области в январе.
Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.
"ЕС поддержал решение о зонировании случая птичьего гриппа в Украине. Таким образом, запрет ЕС на ввоз мяса птицы со всей территории Украины, наложенный несколько недель назад, снят. Ждем обнародования соответствующего решения", – написал он.
Качка отметил, что решение в Европарламенте было принято не единогласно, потому что несколько государств-членов недовольны прогрессом в сотрудничестве с Украиной по другим вопросам.
"Это вполне нормальная реакция, поскольку в сфере санитарии и фитосанитарии между Украиной и ЕС есть ряд вопросов, где требуется прогресс", – написал торгпред.
По его словам, приоритетом Украины на этот год будет решение всех проблемных вопросов в этой сфере.
Напомним, 21 января 2020 года Украине официально зафиксировали первый в 2020 году случай гибели птицы от гриппа типа А субтипа H5. Вирус выявили на промышленном предприятии "Хутор" в Винницкой области.
Европейский Союз временно остановил ввоз мяса птицы и мясной продукции из Украины из-за первой за три года вспышки птичьего гриппа. А затем аналогичное решение приняла Беларусь.
28 января в Украине сообщили, что ветеринары ликвидировали возбудитель птичьего гриппа в Немировском районе Винницкой области, уничтожив все поголовье птицы в эпизоотическом очаге. 109 тысяч кур умертвили, чтобы остановить птичий грипп.
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