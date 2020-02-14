Европейцы больше не опасаются украинской курятины: запрет на ввоз отменили

После почти месяца ограничений украинские производители вновь могут экспортировать мясо птицы в ЕС

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Европейский Союз отменил временные ограничения для украинской курятины, введенные из-за вспышки птичьего гриппа в Винницкой области в январе.

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.

"ЕС поддержал решение о зонировании случая птичьего гриппа в Украине. Таким образом, запрет ЕС на ввоз мяса птицы со всей территории Украины, наложенный несколько недель назад, снят. Ждем обнародования соответствующего решения", – написал он.

Качка отметил, что решение в Европарламенте было принято не единогласно, потому что несколько государств-членов недовольны прогрессом в сотрудничестве с Украиной по другим вопросам.

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"Это вполне нормальная реакция, поскольку в сфере санитарии и фитосанитарии между Украиной и ЕС есть ряд вопросов, где требуется прогресс", – написал торгпред.

По его словам, приоритетом Украины на этот год будет решение всех проблемных вопросов в этой сфере.

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Напомним, 21 января 2020 года Украине официально зафиксировали первый в 2020 году случай гибели птицы от гриппа типа А субтипа H5. Вирус выявили на промышленном предприятии "Хутор" в Винницкой области.

Европейский Союз временно остановил ввоз мяса птицы и мясной продукции из Украины из-за первой за три года вспышки птичьего гриппа. А затем аналогичное решение приняла Беларусь.

28 января в Украине сообщили, что ветеринары ликвидировали возбудитель птичьего гриппа в Немировском районе Винницкой области, уничтожив все поголовье птицы в эпизоотическом очаге. 109 тысяч кур умертвили, чтобы остановить птичий грипп.

Новости "Сегодня" рассказывали о том, как Украина наращивает экспорт курятины:

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