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Если транзит газа прекратится: в СНБО подсчитали, сколько потеряет Украина

31 мая, 09:13

Данилюк напомнил, что речь идет не только о деньгах

Фото: "Укртрансгаз"
Фото: "Укртрансгаз".

Если с 2020 году Украиналишится статуса транзитера российского газа в Европу, страна потеряет 3 млрд долларов доходов, а также геополитический статус. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.

"Если говорить о газовой сфере, то здесь вызовы очевидны. У нас есть вопрос, а будет ли Украина в 2020 году транзитером газа. Это вопрос как экономический, потому что если этого не произойдет, то мы теряем около 3 млрд долларов доходов от транзита газа, но так же и решение геополитическое, потому что если Украина, как страна-транзитер, не осуществляет транзит газа, то мы просто становимся объектом, а не субъектом", - сказал Данилюк в эфире одного из телеканалов.

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Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.


Также вопрос сохранения транзита российского газа после 2019 года обсуждается и в контексте планируемого строительства газопровода "Северный поток - 2" из России в Германию.

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Тег газ, СНБО, Данилюк, Украина, транзит газа

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