"Это не бесплатно": Лукашенко возмутила позиция РФ по экспорту нефти

Президент Беларуси Александр Лукашенко упрекнул Минфин России за отказ перечислить в белорусский бюджет части средств от "перетаможки" при реэкспорте российской нефти.

"Кто-то из так называемых умных либералов (не буду называть фамилии) в Минфине России увидел, что белорусы уж слишком много получили, и обеднел российский бюджет (. . ,) И россияне перестали перечислять часть денежных средств – в нарушение наших договоренностей", – заявил Лукашенко в эфире телеканала "Беларусь-1", комментируя встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи 22 августа.

Лукашенко пояснил, что договоренности о "перетаможке" 6 млн тонн нефти были достигнуты в период, когда цена нефти составляла 40-50 долларов за баррель.

"А потом нефть подскочила (в цене. – Ред.). И нам в бюджет попало несколько больше денег, чем рассчитывали тогда российские эксперты и российское правительство ... Но у нас подписана договоренность. Так сложилась ситуация", – сказал президент Беларуси.

Он подчеркнул, что в ходе встречи с президентом РФ Путиным эта тема была одной из основных.

"Это же не какие-то подарки Беларуси со стороны России. За этим же кроются ответные наши услуги для Российской Федерации. Я могу перечислить, начиная от военных баз и прочее, транзита, границ и оборонных вопросов. То есть это не бесплатно. Это не подарки. Но вот – нарушение. Мы и обсуждали. Так нельзя поступать", – сказал Лукашенко.

В соответствии с межправительственными договоренностями, Беларусь де-юре может импортировать из РФ 24 млн тонн нефти в год. При этом де-факто Минск ввозит 18 млн тонн нефти для переработки. Ранее стороны договорились, что экспортные пошлины на остальные 6 млн тонн будут направляться в белорусский бюджет. В Минске называют эту схему "перетаможкой".

Ранее Беларусь и Иран заключили сделку по нефти. Бартер будет происходить по принципу "нефть в обмен на товары". Кроме того, как недавно заявил министр энергетики РФ Александр Новак, Россия тоже заинтересована в программе "нефть в обмен на товары".

При этом белорусский политический и общественный деятель Виталий Рымашевский назвал четыре "крючка" для Минска, из-за которых Беларусь зависит от РФ.