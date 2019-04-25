"Этот вопрос непростой": Беларусь призвала Россию изменить цену на газ

Белорусская сторона направила российской свои предложения по ценовому соглашению

Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич. Фото: Минэнерго Беларуси.

Минск официально направил Москве проект протокола по внесению изменений в соглашение по цене на газ. Об этом заявил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич, сообщает "БелТА".

Он напомнил, что переговоры продолжаются с мая 2017 года и белорусская сторона неоднократно направляла свои предложения по газу.

"Сейчас в очередной раз Минэнерго подготовило проект соответствующего протокола внесения изменений в ценовое соглашение 2011 года, он официально 10 апреля направлен по дипломатическим каналам Министерству энергетики в Россию", – сказал Каранкевич.

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По его словам, "этот вопрос непростой", но предложения Минска позволяют поэтапно к 1 января 2025 года создать равные условия для субъектов хозяйствования в Беларуси и России. Он также отметил, что в 2019 году цена на газ для Беларуси является фиксированной – 127 долларов за 1000 куб. м на границе.

Напомним, согласно предыдущим договоренностям, стороны должны согласовать цену на российский газ для Беларуси в 2020-2024 годах до 1 июля 2019 года.

В декабре 2018 года на саммите Евразийского экономического форума в Санкт-Петербурге президент Беларуси Александр Лукашенко высказал недовольство ценой на российский газ, а президент РФ Владимир Путин в ответ сказал ему, что она могла быть и выше.

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