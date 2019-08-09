Евдокимов заявил о политической подоплеке выдвинутого против него подозрения

По словам арестованного, обвинения в злоупотреблении служебным положением не имеют под собой оснований

Бывший член НКРЭКУ Владимир Евдокимов заявляет, что дело, по которому ему выдвинули подозрение, является политически мотивированным.

Сегодня Соломенский суд Киева назначил Владимиру Евдокимову два месяца ареста или два миллиона гривен залога.

Ныне Владимир Евдокимов — директор государственного предприятия "Оператор рынка". Ранее он был членом Нацкомиссии, регулирующей деятельность в сфере энергетики.

Сейчас он — под подозрением антикоррупционеров по так называемому делу "формулы "Роттердам+". Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением. Прокурор просил для бывшего члена НКРЭКУ назначить арест с возможностью внести залог в 50 миллионов гривен. Защита Евдокимова и он сам все обвинения опровергает. Цена на электроэнергию от введения в действие формулы не изменилась — это знают все украинцы, потому что видят ее в своих платежках. Сейчас украинская электроэнергия – самая дешевая в Европе.

"По поводу этого вопроса еще в 2016 году Окружным административным судом уже принимались решения относительно законности расчетов, относительно законности постановления и относительно законности принятия постановления. Я предоставляю копии документов. В данном судебном процессе была назначена экспертиза. Формула определения цены энергетического угля — экономически обоснована для расчета прогнозируемой цены и платежа производителям, которые работают по ценовым заявкам в соответствии с постановлением НКРЭКУ", – заявил на суде адвокат Евгения Крамаренка.

"Я считаю, что все решения, которые были приняты в то время, когда я был членом НКРЭКУ, были обоснованными, аргументированными и имели соответствующие результаты. А именно — обеспечение светом, теплом людей, а также постепенного перехода на рыночные механизмы регулирования. Подозрение, которое было предъявлено без всяких доказательств реального моего участия, является политически мотивированным", – заявил бывший член НКРЭКУ Владимир Евдокимов.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что формула "Роттердам +" позволила украинским шахтерам получать справедливую зарплату за свой труд.

Напомним, НАБУ направило уведомление о подозрении не только Дмитрию Вовку, но и сотрудникам ДТЭК. В компании считают, что никакой обоснованной причины для подобных следственных действий нет, а подозрения следствия безосновательны.

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