Евробонды "Нафтогаза" будут в долларах и евро: СМИ назвали суммы

Украинская компания уже подала заявки на два транша еврооблигаций, говорят источники

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

"Нафтогаз Украины", который заказал услуги юристов на 30 миллионов гривен, открыл книги заявок сразу на два транша евробондов – в долларах и евро. Об этом сообщают источник в банковских кругах, пишет "Интерфакс".

По словам источника, с понедельника, 8 июля, компания проводила road show пятилетнего выпуска в евро в Лондоне и Франкфурте, однако в итоге инвесторам предложены и долларовые долговые бумаги со сроком обращения три года.

Минимальный объем долларового выпуска составляет 300 млн долларов, выпуска в евро – 500 млн евро. Предполагается, что общий объем сделки не превысит эквивалент 900 млн евро.

Ориентир доходности 3-летних долларовых евробондов – около 7,75%, 5-летних евробондов в евро – около 7,5%.

Организаторами сделки выступают Citi и Deutsche Bank.

Как заявлял ранее глава компании Андрей Коболев, "Нафтогаз" ожидает разрешения Кабмина для выхода на рынок еврооблигаций. Дополнительные средства нужны компании для обеспечения закупки газа и формирования достаточных его запасов для успешных переговоров с российским "Газпромом".

При этом Коболев предупреждал, что импорт газа для закачки в подземные хранилища может остановиться, если в июле "Нафтогаз" не найдут необходимого финансирования.

Последний раз выйти на рынок евробондов "Нафтогаз" пытался осенью 2018 года. Тогда компания рассчитывала занять в долларах, ориентир доходности выпуска составлял 10,9%. Но в итоге "Нафтогаз" решил отложить размещение, сославшись на неблагоприятную рыночную конъюнктуру.

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