Евробонды "Нафтогаза" будут в долларах и евро: СМИ назвали суммы
Украинская компания уже подала заявки на два транша еврооблигаций, говорят источники
"Нафтогаз Украины", который заказал услуги юристов на 30 миллионов гривен, открыл книги заявок сразу на два транша евробондов – в долларах и евро. Об этом сообщают источник в банковских кругах, пишет "Интерфакс".
По словам источника, с понедельника, 8 июля, компания проводила road show пятилетнего выпуска в евро в Лондоне и Франкфурте, однако в итоге инвесторам предложены и долларовые долговые бумаги со сроком обращения три года.
Минимальный объем долларового выпуска составляет 300 млн долларов, выпуска в евро – 500 млн евро. Предполагается, что общий объем сделки не превысит эквивалент 900 млн евро.
Ориентир доходности 3-летних долларовых евробондов – около 7,75%, 5-летних евробондов в евро – около 7,5%.
Организаторами сделки выступают Citi и Deutsche Bank.
Как заявлял ранее глава компании Андрей Коболев, "Нафтогаз" ожидает разрешения Кабмина для выхода на рынок еврооблигаций. Дополнительные средства нужны компании для обеспечения закупки газа и формирования достаточных его запасов для успешных переговоров с российским "Газпромом".
При этом Коболев предупреждал, что импорт газа для закачки в подземные хранилища может остановиться, если в июле "Нафтогаз" не найдут необходимого финансирования.
Последний раз выйти на рынок евробондов "Нафтогаз" пытался осенью 2018 года. Тогда компания рассчитывала занять в долларах, ориентир доходности выпуска составлял 10,9%. Но в итоге "Нафтогаз" решил отложить размещение, сославшись на неблагоприятную рыночную конъюнктуру.
Также новости "Сегодня" сообщали, что "Нафтогаз" согласился снизить цену на газ для населения. Подробнее узнавайте из сюжета:
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