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"Нафтогаз" заказал услуги юристов на 30 миллионов гривен

12 июля, 08:12

В компании раскрыли, зачем понадобятся дорогостоящие юридические консультации

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

"Нафтогаз Украины", готовящийся к размещению евробондов, объявил об открытых торгах на закупку юридических услуг. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что юридические услуги, в частности, будут связаны с обеспечением защиты интересов компании в иностранных юрисдикциях, а также с сопровождением выпуска еврооблигаций, ценных бумаг.

Ожидаемая стоимость закупки услуг составляет 30 млн грн. Срок предоставления услуг – 12 месяцев с даты заключения договора.

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Основными критериями при выборе победителя среди участников аукциона являются:

  • представление интересов компании во время встреч и переговоров;
  • подготовка проектов соглашений;
  • представление интересов компании при решении споров в судах.

Напомним, ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев предупреждал, что импорт газа для закачки в подземные хранилища может остановиться, если в июле "Нафтогаз" не найдут необходимого финансирования. По его словам, нахождение денег напрямую связано с решениями его акционера – Кабмина, так как международные банки дают кредиты под госгарантии или выполнение определенных условий.

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Тег тендер, юристы, Нафтогаз Украины, юридическая помощь

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Источник:

Сегодня

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