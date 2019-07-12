"Нафтогаз" заказал услуги юристов на 30 миллионов гривен
В компании раскрыли, зачем понадобятся дорогостоящие юридические консультации
"Нафтогаз Украины", готовящийся к размещению евробондов, объявил об открытых торгах на закупку юридических услуг. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Отмечается, что юридические услуги, в частности, будут связаны с обеспечением защиты интересов компании в иностранных юрисдикциях, а также с сопровождением выпуска еврооблигаций, ценных бумаг.
Ожидаемая стоимость закупки услуг составляет 30 млн грн. Срок предоставления услуг – 12 месяцев с даты заключения договора.
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Основными критериями при выборе победителя среди участников аукциона являются:
- представление интересов компании во время встреч и переговоров;
- подготовка проектов соглашений;
- представление интересов компании при решении споров в судах.
Напомним, ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев предупреждал, что импорт газа для закачки в подземные хранилища может остановиться, если в июле "Нафтогаз" не найдут необходимого финансирования. По его словам, нахождение денег напрямую связано с решениями его акционера – Кабмина, так как международные банки дают кредиты под госгарантии или выполнение определенных условий.
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