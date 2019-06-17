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Еврокомиссия утвердила новые защищенные наименования мест происхождения вин

17 июня, 05:05

Речь идет о четырех наименованиях мест для вин из Испании и Италии

Фото: Pixabay

Европейская комиссия (ЕК) утвердила четыре новых защищенных наименования мест происхождения (ЗОП) для вин из Испании и Италии. Об этом говорится в коммюнике исполнительной коллегии Евросоюза.

Заявки одобрены на включение вин La Jaraba, Vallegarcia, Los Cerrillos и Nizza в реестр защищенных обозначений происхождения.

Los Cerillos и Vallegarcia – вина, изготовленные из сортов винограда, которые выращены в провинции Сьюдад-Реаль в центральной Испании.

Красные вина La Jaraba производятся в испанской провинции Куэнка, а название Nizza охватывает красные вина, производимые в нескольких муниципалитетах в итальянской провинции Асти.

Новые наименования войдут в число 160 уже зарегистрированных ЗОП вин, список которых доступен в базе данных eAmbrosia.

Напомним, в апреле в результате крупного пожара во Франции были уничтожены не менее двух миллионов бутылок вина. Сотрудники компании не пострадали. Сумму товара, который был уничтожен в огне, предварительно оценили в 12,5 млн евро.

В свою очередь винная отрасль Украины пострадала от аннексии Крыма Россией в 2014 году, однако вскоре виноделие стало активнее развиваться на материковой части страны, где растут урожаи винограда

При этом в оккупированном Крыму стремительно сокращается площадь виноградников:

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Тег Испания, Италия, Еврокомиссия, вино

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Источник:

Интерфакс-Украина

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