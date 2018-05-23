Европейский банк согласен выделить 300 млн евро на железные дороги Николаевской области

Соглашение о кредитовании должна одобрить Верховная Рада, и президент уже подал в парламент соответствующее представление

Очередной кредит от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) объемом 300 млн евро может получить железнодородная инфраструктура Николаевской области – если соглашение с банком одобрит Верховная Рада. Об этом в ходе визита в Николаев рассказал президент Украины Петр Порошенко.

"Я подписываю соответствующее представление в Верховную Раду, которая обеспечит развитие железнодорожной инфраструктуры Николаевской области. 300 млн евро Европейского инвестиционного банка сразу же после голосования в парламенте, в ближайшее время поступят в Николаевскую область", – рассказал Порошенко.

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Отметим, Европейский инвестиционный банк предоставляет Украине кредиты на развитие различных сфер инфраструктуры. Так, в ноябре 2017 года ЕИБ выделил Национальной энергетической компании "Укрэнерго" кредит на 130 млн евро для модернизации подстанций. Как отметили в ЕИБ, проект нацелен на повышение энергоэффективности, надежности оборудования, снижение эксплуатационных расходов.

Также в 2017 году ЕИБ прокредитовал украинских аграриев на сумму 400 млн евро – часть из этих средств направлена на модернизацию рыбного хозяйства и аквакультуры в Украине. По информации Минагропрода, Украина получила эти средства на 12 лет под низкий процент и с льготным периодом в четыре года, в течение которых не платит за пользование кредитом.