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Европейский инвестбанк дал Украине кредит на восстановление инфраструктуры Донбасса

23 мая, 20:24

Кредит предоставлен долгосрочно под низкие проценты

Фото: Pixabay

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставил Кабинету министров Украины долгосрочный кредит с низкими процентами на суму 200 млн евро. Об этом 23 мая сообщил глава представительства ЕИБ в Украине Жан-Эрик де Загон в Харькове.

По его словам, средства выделены в рамках чрезвычайной кредитной программы для восстановления ключевых объектов инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях и обеспечения надлежащих условий проживания для внутренне перемещенных лиц.

"Эта программа на сумму 200 млн евро является частью нашего общего кредитного портфеля для Украины в размере 5,8 млрд евро. Ее цель – улучшить уровень жизни людей, а именно условия проживания, здравоохранение и образование. И это убедительное доказательство того, что Украина, как приоритетный партнер ЕС, может получить большую пользу от поддержки и финансирования ЕС", – заявил он.

Соответствующее соглашение между Украиной и ЕИБ было подписано в декабре 2014 года. Программа распространяется на территории Донецкой и Луганской областей, соседние Днепропетровскую, Запорожскую, Харьковскую области, а также горсоветы Киевской, Одесской, Полтавской и Херсонской областей с большим наплывом внутренне перемещенных лиц.

По состоянию на май 2019 года Кабмин отобрал 293 субпроекта общей стоимостью 3,25 млрд гривен, в частности ремонт медучреждений, школ, детских садов, жилых и общественных зданий.

Напомним, в октябре 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что ЕИБ готов ежегодно дополнительно инвестировать 500 млн долларов в развитие регионов Украины. 

В феврале 2019 года Министерство финансов Украины сообщило, что ЕИБ реализует в Украине 14 проектов на общую сумму 3,067 млрд евро.

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Тег банк, Кабмин, финансовая помощь, ЕИБ, луганская область, Донецкая область, внутренне перемещенные лица

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Источник:

Интерфакс-Украина

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