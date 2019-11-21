Выплаты Соцстраха: экономист рассказал о накоплении проблем фонда

/ Фото: Pixabay

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В Министерстве социальной политики заявили, что приостановление выплат Фондом социального страхования является личной инициативой восстановленного руководителя фонда Евгения Баженкова. Однако, помимо кадровых разборок, у Фонда накопились и финансовые проблемы, говорит экономический эксперт Виктор Скаршевский.

"Если посмотреть на финансовое состояние Фонда, серьезные проблемы начались еще в начале этого года. Была накоплена большая задолженность перед теми, кто временно потерял трудоспособность. Задолженность превышала 1 млрд грн. В августе этого года в Фонде по безработице взяли 1 млрд грн и направили на Фонд соцстраха, чтобы они смогли погасить эту задолженность", – сказал он.

Но, продолжает экономист, если взять во внимание слова замминистра социальной политики Олега Коваля, датированные сентябрем, о том, что всю задолженность не удалось погасить, можно допустить, что она так и осталась, а возможно и продолжает накапливаться.

"Согласно официальной информации Фонда, расходы росли быстрее, чем ожидали. Скорее всего, это неправильное планирование бюджета и ухудшение экономической ситуации в целом, поскольку, исходя из официальной информации Фонда, доход от ЕСВ был ниже ожидаемого", – отметил эксперт.

Он также добавил, что проанализировать состояние фонда нельзя, поскольку отчетов о его деятельности в открытом доступе нет.

Напомним, Министерство социальной политики заявило, что обеспечит продолжение штатного режима выплат из Фонда соцстраха, "как только урегулирует вопрос с руководством Фонда". При этом в ведомстве отметили, что деньги в Фонде есть.

Ранее в Минсоцполитики заявили о возможной попытке рейдерского захвата Фонда социального страхования Украины. В ФССУ эту информацию опровергли.

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