ФРС США сохранила базовую процентную ставку

Аналитики также прогнозируют три повышения в 2019 году

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 2-2,25%, говорится в четверг в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

Как сообщалось, в сентябре Федеральная резервная система США решила повысить базовую процентную ставку на 0,25 процентных пункта с 2% до 2,25%. Отметим, что это третье повышение ставки с начала 2018 года. До этого регулятор поднял ее в июле с 1,75% до 2%. До начала года у США есть возможность поднять ставку еще один раз. Аналитики также прогнозируют три повышения в 2019 году.

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Базовая ставка – процент, под который банки предоставляют друг другу беззалоговые кредиты на одни сутки. Ставка ФРС влияет на всех. Ее повышение приводит к уходу инвесторов в активы США, что означает укрепление курса доллара и снижение цен на сырьевые товары.

Напомним, 21 марта ФРС повысила процентную ставку до 1,5-1,75% годовых. 13 июня Федрезерв США повысил базовую ставку до 1,75–2%.

Напомним, в минувшем году Федеральная резервная система США повысила процентную ставку до 1,25-1,5% с 1-1,25% годовых 13 декабря.

До этого Федеральная резервная система в 2017 году повышала ставку два раза: в июне – до 1-1,25% и в марте – до 0,75-1% годовых. До этого темпы повышения ставки были более медленными – по одному разу в 2016 и 2015 годах.