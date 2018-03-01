"Газпром" опустился до уровня "наперсточников" – Климкин

"Газпром" не выполняет решение Стокгольмского арбитража и снижает давление в транзитной газовой трубе. Об этом в Twitter заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин возмущен позицией "Газпрома" в контексте решения Стокгольмского арбитража, но уверен, что ответственность наступит.

"Газпром" опустился до уровня "наперсточников". Не выполняет решение Стокгольмского арбитража, а теперь еще и снижает давление в трубе, будучи неспособным выполнять свои обязательства. Но мы их достанем. Их активы в Европе всем давно известны", – написал он.

Как сообщалось, накануне, 28 февраля, стало известно, что Украина получит от "Газпрома" 2,56 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража.

По словам главы Минюста Павла Петренко, процесс взыскания штрафа может занять несколько лет – это будет зависеть от юрисдикции, поскольку необходимо признание решения украинского суда на территории страны и запуск выполнения самого решения. "Но мы настроены весьма оптимистично, чтобы выполнить это решение в полном объеме", – заявил Петренко.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев считает, что после решения Стокгольмского арбитража по транзитному иску между "Нафтогазом" и "Газпромом" может состояться взаимозачет штрафов. Украина пока не выплатила "Газпрому" сумму, которую предписывает решение Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа, ожидая "транзитного" решения.