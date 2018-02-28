Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по транзиту газа
Нафтогаз добился компенсации в сумме $4,6 млрд за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита
Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.
Об этом сообщили в пресс-службе Нафтогаза.
По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме $4,6 млрд за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита.
Как известно, претензии Нафтогаза к Газпрому составляли $18 млрд по транзитному контракту в части недопоставки и недоплаты за услуги по транзиту через ГТС Украины в 2009-2016 годах. Украинская компания требовала привести данный контракт в соответствие с европейским антимонопольным и энергетическим законодательством, обязать Газпром предоставлять шиппер-коды. В то же время Газпром подал встречный иск на сумму около $7 млн.
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Напомним, Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам, заявили в украинской компании 22 декабря 2017 года. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.
В частности, украинская сторона добилась отмены требований Газпрома "бери или плати" на $56 млрд.
Кроме того, Стокгольмский арбитраж снизил цену газа для Украины, приобретаемого у Газпрома.
Суд также отказал Газпрому в требовании возложить на Украину обязанность платить за газ, который РФ самовольно поставляет на неконтролируемые территории Донбасса.
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Впрочем, решением арбитража по контракту по поставкам газа, Нафтогаз должен выплатить Газпрому около $2 млрд задолженности за поставленный газ в предыдущие периоды.
В то же время еще ранее, в ноябре 2017 года, Газпром подал апелляцию об оспаривании и частичной отмене решения Стокгольмского арбитража относительно продажи-покупки газа.
Напомним, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев считает, что после решения Стокгольмского арбитража по транзитному иску между "Нафтогазом" и "Газпромом" может состояться взаимозачет штрафов.
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