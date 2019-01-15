"Газпром" сорвал технические консультации перед газовыми переговорами – Зеркаль

Россия пытается навязать ЕС и Украине собственные правила игры, считают в МИД

Фото: gazprom.ru

"Газпром" сорвал технические консультации перед газовыми переговорами – Зеркаль https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/de2/165/5c3de216553d4.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/de2/165/5c3de216553d4.jpg 2019-01-15T15:45:00+02:00 Экономика Россия пытается навязать ЕС и Украине собственные правила игры, считают в МИД

Российский "Газпром" сорвал экспертные консультации по газовому вопросу, которые были запланированы на 15 января в преддверии трехсторонних переговоров на министерском уровне в формате ЕС – РФ – Украина. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Газпром сорвал технические трехсторонние консультации по газу, пытаясь своей бесконтрольностью запугать Европу и навязать свои понятия вместо цивилизованных правил. Логика простая – не обращать внимание ни на кого, строить "Северный поток – 2", не дожидаясь разрешений, игнорировать своих же партнеров", - написала Зеркаль на странице в Facebook.

По словам Зеркаль, единственное, что остается делать в такой ситуации – это распространят нормы ЕС на все проекты "Газпрома", чего активно добивается Украины.

"Работаем дальше и готовимся не только к трехсторонним консультациям на политическом уровне, но и ко всем возможным сценариям развития событий", – добавила Зеркаль.

Напомним, очередной раунд трехсторонних газовых переговоров на уровне министерств остается запланированным на 21 января. На встрече вновь обсудят долгосрочный транзит российского газа в ЕС через территорию Украины. Также ранее стало известно, чего будет добиваться Украина на газовых переговорах с Россией и ЕС. Украинская сторона уверяет, что готова к конструктивному диалогу.

Как известно, 17 июля 2018 года в Берлине прошел первый раунд трехсторонних переговоров по газу. После него вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович заявил, что новый договор о транзите газа через Украину, который будет подписан после 2019 года, должен соответствовать европейскому законодательству. Нынешний договор о транзите между РФ и Украиной был заключен в 2009 году и действует до конца 2019 года. После его завершения "Газпром" собирается сократить транзит газа через территорию Украины, что ударит по валютной выручке страны.

При этом в конце февраля-2018 завершился спор между "Нафтогазом" и "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Суд обязал "Газпром" заплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен был доплатить Украине 2,56 млрд долларов.

"Газпром" платить отказался и заявил, что приступает к процедуре расторжения контрактов с "Нафтогазом", так как теперь считает их невыгодными. Но, чтобы расторгнуть договоры без согласия украинской стороны, требуется судебное вмешательство.

В то же время, в России отметили, что согласны сохранить транзит газа через Украину, "если "Нафтогаз" предложит выгодные условия". Условие о сохранении транзита через Украины выдвинула РФ Германия, согласившись на строительство "Северного потока – 2" в своей экономической зоне.

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