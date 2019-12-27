"Газпром" выплатил Украине почти 3 млрд долларов

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Российский "Газпром", с которым сейчас идут переговоры о подписании нового газового соглашения, выплатил Украине почти 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщают российские СМИ.

Как рассказал представитель "Газпрома", выплата состоялась в сроки, предусмотренные протоколом между двумя компаниями от 20 декабря.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что "Нафтогаз Украины" и "Газпром" подписали протокол о намерении заключить пятилетний контракт на транзит газа. 26 декабря Россия и Украина приступили к переговорам о транзите газа в Вене. Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко выразил надежду, что удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс в пятницу, 27 декабря. Впрочем, российский министр энергетики Александр Новак прогнозирует, что сам газовый контракт будет подписан 28-29 декабря.

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Суть компромисса заключается в том, что "Газпром" заплатит 2,9 млрд долларов – компенсацию по решению Стокгольмского арбитража – "живыми" деньгами, а не газом. А Украина, в свою очередь, откажется от дальнейших исков к "Газпрому" на сумму около 12 млрд долларов. При этом Украина не отказалась от иска против России касательно потерянного из-за аннексии Крыма имущества "Нафтогаза".



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