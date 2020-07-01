Герус должен ответить за разрушение украинской энергетики, – Наливайченко

Глава энергетического комитета ВР Андрей Герус должен ответить за разрушение энергетики и остановку в угледобывающей отрасли, из-за которой шахтеры вынуждены выйти на протест. Об этом написал народный депутат, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко на своей странице в Facebook, сообщает "Znaj.ua".

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Депутат напомнил, что действия главы парламентского энергетического комитета Андрея Геруса привели к масштабному кризису в энергетике и почти полной остановке угледобывающей отрасли.

"Герус: открыл импорт электроэнергии из России, чем поставил на колени наших энергетиков и шахтеров, работу которых постоянно останавливали на пользу "кремлевского тока"; системно поносит рыночные отношения в энергетике, загнав энергоотрасль, государственные "Энергоатом" и "Центрэнерго" в многомиллиардные убытки; довел энергетику до катастрофического кризиса, вследствие чего останавливалось 95% угледобывающей отрасли, шахтеры остались без зарплаты; игнорирует расхищение государственного "Центрэнерго", долги которого перед шахтерами давно превысили стоимость самой компании и продолжают расти", – написал Наливайченко.

По его мнению, Андрей Герус должен ответить за свои действия, и первым шагом к этому будет создание в парламенте временной следственной комиссии, которая должна расследовать злоупотребления в энергетической отрасли.

"ВСК о разрушении украинской энергетики Герусом будет создана. Вина Геруса, убежден, будет доказана, ответственность он понесет. И перед шахтерами, и перед законом", - написал Наливайченко.

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Ранее Михаил Волынец заявлял, что энергетический кризис и остановки угольной отрасли Украины спровоцированы действиями Геруса.

Импорт электроэнергии из РФ после четырехлетнего перерыва стал возможным в результате поправки, внесенной Герусом в принятый 18 сентября Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии". С 1 октября начался коммерческий импорт электроэнергии из России.

Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора начать уголовное производство по факту государственной измены Геруса. Заявление о преступлении со стороны нардепа "в интересах неустановленных лиц с нарушением законодательно определенной процедуры во время принятия поправок в законы Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии" и "О рынке электрической энергии", причинивших ущерб в значительных размерах государственным интересам и интересам других потребителей", подали 26 мая.

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