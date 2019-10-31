Герус отдал последний козырь Украины в переговорах с "Газпромом" – нардеп

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Поправка главы энергетического парламентского комитета Андрея Геруса о возобновлении импорта электроэнергии из РФ лишила Украину последнего козыря на переговорах с "Газпромом" о транзите газа.

Об этом написал народный депутат Украины, первый заместитель комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook.

Депутат констатирует, что переговоры "Нафтогаза Украины" и "Газпрома" о транзите газа после 1 января 2020 года зашли в тупик. При этом от прекращения транзита газа пострадает поддерживаемое Кремлем Приднестровье, и для Украины это был козырь в переговорах.

"Прекращение транзита ставит под удар не только Украину, но и, например, близкое Кремлю Приднестровье. Там Молдавская ГРЭС, которая принадлежит ИНТЕР РАО И.Сечина – основной потребитель дешевого российского газа, она вырабатывает 80% электроэнергии для всей Молдовы. Россия не могла бросить Приднестровье без газа – это был козырь "Нафтогаза" и Украины в переговорах с "Газпромом", – написал Кучеренко.

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Однако пролоббированный Андреем Герусом импорт электроэнергии из России фактически лишил Украину этого козыря. В случае прекращения транзита газа, Приднестровье будет получать российскую электроэнергию через Украину.

"Молдавские СМИ пишут, что Россия договорилась с Украиной про поставки электроэнергии в Приднестровье. Прямым текстом. Эта та самая поправка на случай если транзита газа не будет. Об этом говорят источники в кругах президента Додона. Господин Герус даже проговорился об этом на одном из заседаний Комитета (16 октября), посетовав что тарифы для Молдовы (а скорее Приднестровья) могут вырасти", – написал Кучеренко.

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По его мнению, поправка Геруса свидетельствует о сдаче стратегических интересов страны и подыгрывании Кремлю. Кроме того, она обернется потерей для Украины миллиардов долларов из-за прекращения транзита газа.

"Открыв импорт из России и Беларуси в Украину Андрей Герус и Ко, по сути, отдал "Газпрому" последний козырь на переговорах. Это сдача стратегических интересов Украины. Это потеря миллиардов долларов на транзите. Это подыгрывание Кремлю в защите интересов оккупированных территорий Молдовы", – написал депутат.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, позволившую закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.



С 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза — с 2,4 млн кВт-ч до 4,5 млн кВт-ч в сутки.

О том, какие последствия может иметь возобновление импорта электроэнергии из России, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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