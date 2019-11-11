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Герус рассказал, когда Украина прекратит импорт российской электроэнергии

11 ноября, 04:04

Диспетчеры уже несколько дней ограничивают импорт электроэнергии до минимального уровня

/ Фото: Pixabay

Председатель парламентского комитета по энергетике и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что с 15 ноября Украина не будет импортировать электроэнергию

Об этом Герус сообщил в facebook.

"Диспетчеры уже несколько дней ограничивают импорт электроэнергии до минимального уровня, в отдельные часы он составляет менее 50 МВт, при общем потреблении 15000 – 20000 МВт. Думаю, с 15 ноября такой импорт снизится до нуля, так как импортеры уже наелись убытков", – написал Герус.

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По его словам, в ночь на понедельник запускается еще один блок на 1000 МВт Хмельницкой АЭС и в работе будет 12 блоков из 15, а по состоянию на начало сентября было 9 из 15.

Из-за удешевления отечественной электроэнергии в последнюю неделю октября ее импорт из Российской Федерации был убыточным, поэтому некоторые компании прекратили его в ноябре.

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Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, позволившую украинским потребителям закупать импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

С 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти вдвое — с 2,4 млн кВт-ч до 4,5 млн кВт-ч в сутки.

О том, какие последствия может иметь возобновление импорта электроэнергии из России, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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Россия электроэнергия импорт Андрей Герус

Источник: Сегодня

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