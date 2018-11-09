Глава "Укргаздобычи" уходит из "Нафтогаза"

Руководитель "Укргазобычи" Олег Прохоренко планирует покинуть правление НАК "Нафтогаз Украины". Сначала об этом сообщили источники на рынке, однако теперь Прохоренко и сам подтвердил информацию.

"Я действительно написал заявление на выход из правления НАК "Нафтогаз Украины", – написал Прохоренко на своей странице в Facebook.

Он также намекнул, что решение связано с уровнем зарплат, которые, по его словам, "должны быть рыночными". Ранее источники на рынке отмечали, что причиной желания Прохоренко уйти из "Нафтогаза" стал низкий темп пересмотра зарплат аппарата "Укгаздобычи", включая и самого Прохоренко.

При этом он уточнил, что остается главой правления "Укргаздобычи": "Мой контракт действует до 2020 года. Так что не дождетесь", – написал Прохоренко.





Заявление Олега Прохоренко будет рассмотрено на ближайшем заседании набсовета – во второй декаде ноября.

Прохоренко занимает должность члена правления "Нафтогаза" с весны 2017 года. Должность Прохоренко заянял решения Кабмина, что в состав правления обязательно должны входить руководители компаний, чьим единственным акционером выступает НАК "Нафтогаз".

Ранее Прохоренко рассказывал, как победить в "газовой войне" с Россией.