Главные богачи мира стали еще состоятельнее: в чем причина

Не гонитесь за богатством / Фото: Pexels

Несмотря на растущую тревогу по поводу грядущего мирового кризиса, за 2019 год количество очень богатых людей (very-high-net-worth, VHNW) в мире выросло на 10%, до 2,7 млн человек. Такие данные обнародовала компания Wealth-X. Для сравнения, в 2018 году количество людей, чистая стоимость активов которых составляет от 5-30 млн долларов, повысилось всего на 1%.

Общая стоимость состояний VHNW в 2019 году также выросла на 10% и достигла 26,6 трлн долларов.

По данным аналитиков, важной движущей силой глобального роста благосостояния стала "переориентация политики крупных центральных банков на денежно-кредитное стимулирование, что дало толчок настроению инвесторов и мировым рынкам акций".

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Среди стран-лидеров по количеству очень богатых людей стали США (969,075 тыс.), которые с большим опережением обогнали Китай (259,83 тыс.). Далее следуют Япония, Германия и Франция.

В ТОП-10 городов шесть являются американскими, Азию и Европу в десятке представляют по два города. Нью-Йорк занял первое место (110,17 тыс., рост на 16,9%), на втором – Токио (73,845 тыс. рост на 10,3%), на третьем – Гонконг (64,855 тыс., рост на 10,5%). За ними идут Лос-Анджелес, Лондон, Париж, Чикаго, Сан-Франциско, Вашингтон и Даллас. Все десять городов продемонстрировали двухзначные темпы увеличения числа VHNW.

При этом ранее сообщалось, что в 2018 году число миллионеров в мире сократилось впервые со времен кризиса 2008-2009 года, то есть за 10 лет.

Ранее пользователи Twitter оценили поведение Билла Гейтса, который занимает третье место в списке самых богатых людей, и восхитились тем, что он ведет себя как обычный человек:

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