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Главу "Укргаздобычи" уволят – "Нафтогаз"

Сегодня, 11:17

В компании назвали будущего руководителя своей "дочки" и поблагодарили Прохоренко за работу

Фото: Oleg Prokhorenko / Facebook
Фото: Oleg Prokhorenko / Facebook.
Главу "Укргаздобычи" уволят – "Нафтогаз" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d48/263/5c5d48263660c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d48/263/5c5d48263660c.jpg Экономика В компании назвали будущего руководителя своей "дочки" и поблагодарили Прохоренко за работу

"Нафтогаз Украины" прекратит контракт с главой газодобывающей компании "Укргаздобыча" Олегом Прохоренко с 15 марта 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

После этого функции руководителя "Укргазобычи" будет временно исполнять директор интегрированного газового бизнеса группы "Нафтогаз" Андрей Фаворов. Его полномочия продлятся до того момента, пока набсовет "Нафтогаза" не утвердит нового главу правления компании.

Изменения в руководстве происходят в рамках трансформации группы и создания дивизионов по направлениям бизнеса, пояснили в "Нафтогазе". 

"Мы благодарны Олегу Прохоренко за большую работу, которую он провел в "Укргазобычи" за последние три года. ... Я благодарю Олега за его вклад в первый этап реформы "Нафтогаза" и уверен, что он достигнет успеха в новых проектах", — заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Сам Прохоренко отметил, что за это время удалось сменить тренд добычи газа в Украине с падения на рост, создать рынок сервисных услуг в газодобыче, обновить устаревшую материально-техническую базу и создать условия для наращивания добычи природного газа в будущем.

Фаворов, в свою очередь, анонсировал, что газовый дивизион "Нафтогаза" будет ориентироваться на повышение операционной эффективности и конкурентоспособности. 

Напомним, в ноябре 2018 года сообщалось, что Прохоренко планирует покинуть правление НАК "Нафтогаз Украины". Тогда он также намекнул, что решение связано с уровнем зарплат, которые, по его словам, "должны быть рыночными".

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Тег прохоренко, Укргазвыдобування, укргаздобыча

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