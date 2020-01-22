Гончарук назвал главное отличие Украины от развитых стран

Алексей Гончарук. Фото: t.me/PMHoncharuk

Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, в чем состоит главное отличие Украины от более благополучных стран.

"Если у вас хорошая репутация, значит, вам доверяют и вы можете получить доступ ко всем желаемым ресурсам. Именно это отличает так называемые развитые страны от Украины – они более надежные. Причина, почему мы отличаемся, очень проста: Украине никто не доверяет. Поэтому одной из наших целей является восстановление доверия к нашей стране", – сказал глава Кабмина в интервью, опубликованном в специальном выпуске The Report Company в сотрудничестве с Newsweek.

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Сайт "Сегодня" писал о том, что Украина все еще нуждается в финансовой поддержке Международного валютного фонда, однако новая трехлетняя программа расширенного финансирования EFF, предварительная договоренность о которой была достигнута в конце прошлого года с менеджментом Фонда, может стать последней, считает министр финансов Оксана Маркарова.

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Ранее в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что кредит МВФ поступит в Украину в течение нескольких месяцев. Сейчас между Украиной и Международным валютным фондом, сообщил глава правительства, ведется "техническая работа".

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