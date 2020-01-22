Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,26
26,97

Гончарук назвал главное отличие Украины от развитых стран

22 января, 15:06

Кабмин пытается обеспечить Украине доступ к ресурсам, которыми пользуются благополучные страны

Алексей Гончарук. Фото: t.me/PMHoncharuk

Алексей Гончарук. Фото: t.me/PMHoncharuk

Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, в чем состоит главное отличие Украины от более благополучных стран.

"Если у вас хорошая репутация, значит, вам доверяют и вы можете получить доступ ко всем желаемым ресурсам. Именно это отличает так называемые развитые страны от Украины – они более надежные. Причина, почему мы отличаемся, очень проста: Украине никто не доверяет. Поэтому одной из наших целей является восстановление доверия к нашей стране", – сказал глава Кабмина в интервью, опубликованном в специальном выпуске The Report Company в сотрудничестве с Newsweek.

Реклама

Сайт "Сегодня" писал о том, что Украина все еще нуждается в финансовой поддержке Международного валютного фонда, однако новая трехлетняя программа расширенного финансирования EFF, предварительная договоренность о которой была достигнута в конце прошлого года с менеджментом Фонда, может стать последней, считает министр финансов Оксана Маркарова.

В тренде
Зеленский улетел в Давос: что известно о визите
Владимир Зеленский

Ранее в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что кредит МВФ поступит в Украину в течение нескольких месяцев. Сейчас между Украиной и Международным валютным фондом, сообщил глава правительства, ведется "техническая работа".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

правительство кредиты госдолг МВФ Алексей Гончарук

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Доллара по 23 уже не будет: почему падает гривня и к какому курсу готовиться
Доллара по 23 уже не будет: почему падает гривня и к какому курсу готовитьсяЭкономика
Социальная помощь: в законы введут новую категорию населения
Социальная помощь: в законы введут новую категорию населенияЭкономика
Декларация о доходах: кто из граждан должен показать заработок
Декларация о доходах: кто из граждан должен показать заработокЭкономика
В Украине пересчитали пенсионеров
В Украине пересчитали пенсионеровЭкономика
"Не было зарплаты в 300 000": Найем объяснил космические суммы в декларацииЭкономика
На топливном рынке Украины произошел переворот
На топливном рынке Украины произошел переворотАвто

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...