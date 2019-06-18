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Госдолг Италии побил исторический рекорд

18 июня, 11:13

В среднем каждый итальянец уже задолжал по 39 тысяч евро

Фото: Pixabay

Размер государственного долга Италии, из-за которого стране грози штраф, достиг в апреле 2019 года уровня в 2,373 трлн евро, что стало историческим максимумом. По сравнению с мартом госдолг страны вырос на 14,8 млрд евро. Об этом свидетельствуют данные итальянского центробанка.

Кроме того, по данным местного издания Corriere della Sera, в настоящий момент на каждого гражданина Италии приходится более 39 тыс. евро госдолга.

Как сообщалось, госдолг Украины по итогам апреля 2019 года составил 79,82 млрд долларов, то есть приблизительно 71,2 млрд евро. В Кабмине призывают добросовестно обслуживать госдолг и не допускать дефолта, так как от него пострадают, в первую очередь, рядовые граждане. 


Ранее также СМИ сообщали, что власти Италии готовятся продать огромный золотой запас. Правительство страны, по данным местных изданий, рассматривает возможность использовать часть золотых резервов Банка Италии для покрытия дефицита бюджета в 2019 году. Власти этой страны приняли ряд популистских решений, например, понизили пенсионный возраст, из-за чего финансовая "дыра" в бюджете страны увеличилась. 

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Тег Италия, долги, госбюджет, госдолг

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