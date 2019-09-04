Готовим страну к зиме: шахтеры ДТЭК добыли 15 млн тонн угля

Почти 15 млн тонн угля добыли шахтеры ДТЭК Энерго с начала 2019 года. Это топливо станет надежной опорой для энергосистемы в осенне-зимний период.

ДТЭК прилагает максимум усилий, чтобы страна успешно перезимовала – без отключений света и тепла. В этом году за восемь месяцев горняки ДТЭК Энерго выдали на-гора 14,8 млн тонн газового угля.

"Украинский уголь – это приоритет для Украины и для ДТЭК. Мы постоянно инвестируем в наши угледобывающие предприятия, чтобы обеспечить стабильную работу тепловой генерации и энергосистемы в целом. За 8 месяцев этого года мы направили 2,7 млрд гривен в угледобычу. Благодаря упорному труду наших шахтеров и инвестициям мы каждый год делаем значительный вклад в подготовку страны к зиме", – рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.

Всего до конца года горняки ДТЭК Энерго планируют добыть более 23 млн тонн угля. Для прохождения осенне-зимнего периода ДТЭК также законтрактовал 388 тыс. тонн угля газовой марки из Южной Америки. Из-за аварийных ремонтов блоков АЭС и снижения отпуска ГЭС и ВИЭ тепловая генерация должна отпустить больше электроэнергии, чем планировалось, поэтому компания вынуждена импортировать уголь марки Г.

Напомним, ранее эксперты предупреждали, что Украине не хватает своего угля, чтобы перезимовать. Приходится докупать за рубежом – около 20%. Но и собственные 80% – на вес золота:

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