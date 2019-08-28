Украине не хватает своего угля, чтобы перезимовать. Приходится докупать за рубежом – около 20%. Но и собственные 80% – на вес золота. Годами горняки жаловались: отечественный уголь на внутреннем рынке продается за бесценок. Хотя стоимость его добычи – слишком дорогая. Из чего состоит цена каждого уголька, и почему себестоимость украинского топлива значительно выше себестоимости иностранного? "Сегодня" попытались узнать истинную цену черного золота.

К примеру, в Австралии около половины угля добывают так называемым открытым способом. Шахты не выкапывают. Потому что топливо можно найти на глубине нескольких метров. Себестоимость добычи австралийского угля – 20-30 долларов за тонну.

Украинский уголь достается в разы труднее и дороже. На госшахтах его себестоимость в 5 раз выше австралийского. То есть более 150 долларов за тонну. Абсолютное большинство угля в Украине добывается не открытым, а закрытым способом – в шахтах. Если в Китае или Южно-Африканской Республике средняя глубина, с которой "поднимают" уголь, 200-300 метров, то в Украине – надо спускаться на 600. А вот, если толщина пластов угля в Украине около метра, в том же Китае она больше в разы.

О производительности труда на госшахтах не приходится. Вместо роботизированных комбайнов – дедовский способ

"Отбойными молотками добывают уголь ... Ну сколько он может добыть? Добыл уголь, а потом еще надо вручную его погрузить, потому что электровозов не хватает, чтобы везти его. И толкает шахтер этот вагон", – говорит Виктор Турманов, председатель профсоюза работников угольной промышленности Украины.

Добавим высокие расходы из-за старого оборудования, которому 30-40 лет. Оно потребляет в 5-6 раз больше киловатт, чем современное. Оно неэффективно и энергозатратно.

"Постоянно работает вентилятор главного проветривания, главная компрессорная установка, главный подъемник – наиболее энергоемкие машины и установки", – говорит Михаил Волынец, председатель независимого профсоюза горняков Украины.

На обновление оборудования нет средств. Потому что цена угля госшахт гораздо ниже себестоимости. Нет и особого желания чиновников, – говорят эксперты.

"Есть вопросы, связанные и с неэффективным управлением, возможно, с коррупцией", – считает Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий.

Так какой должна быть цена украинского угля, чтобы шахтеры могли безопасно работать и получать зарплату вовремя? Председатель независимого профсоюза горняков Михаил Волынец считает: около 2800 гривен за тонну.

Примерно до этого уровня выросла цена во время действия формулы "Роттердам +".

"Если бы не была введена в действие формула "Роттердам+", то задолженность по заработной плате на государственных шахтах уже составляла бы 11 млрд гривен. Фактически, этой отрасли уже не было бы. Появилась формула "Роттердам +" – стабилизировали ситуацию на рынке электроэнергетики", – отмечает эксперт.

Сегодня в Украине уже действует рынок электроэнергии. А значит, только спрос может определять цену. Впрочем, и в этих условиях звучат предложения искусственного занижения цены на электроэнергию. Поэтому ТЭС могут обанкротиться, а всегда неприбыльным госшахтам на развитие не хватит даже государственных дотаций.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что формула "Роттердам +" позволила украинским шахтерам получать справедливую зарплату за свой труд.

Напомним, НАБУ направило уведомление о подозрении не только экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку, но и сотрудникам ДТЭК. В компании считают, что никакой обоснованной причины для подобных следственных действий нет, а подозрения следствия безосновательны.

"Роттердам+" – рыночная формула, по которой определялась оптовая цена угля в Украине. Учитывала стоимость топлива на ведущем европейском хабе Амстердам-Роттердам-Антверпен, его доставки к складам отечественных ТЭС. При этом применялась только для расчета цен на уголь и электроэнергию для промышленных предприятий и не влияла на тарифы для населения Украины. Они уже несколько лет подряд остаются самыми низкими в Европе.

Согласно выводам НКРЭКУ, расчет "Роттердам+" сэкономил Украине около 40 миллиардов гривен. После отмены этой формулы государство стало закупать уголь дороже, что в ближайшее время скажется на тарифах для населения.

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