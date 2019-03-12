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Греции "светит" миллиардная помощь, но ЕС выдвинул условия

Сегодня, 12:47

Стране предстоит завершить все реформы из согласованного с Еврогруппой списка

Фото: AFP
Греции "светит" миллиардная помощь, но ЕС выдвинул условия //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/78d/820/5c878d8203265.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/78d/820/5c878d8203265.jpg Экономика Стране предстоит завершить все реформы из согласованного с Еврогруппой списка

Министры финансов стран Еврозоны в апреле 2019 года могут предоставить Греции около миллиарда евро макрофинансовой помощи. Деньги поступят, если Афины успеют завершить реформы, согласованные с кредиторами, пишет Reuters.

"Если все обязательства по реформам будут выполнены, Еврогруппа в апреле рассмотрит вопрос о реализации дальнейших мер по облегчению задолженности", – заявил президент Еврогруппы Марио Сентено.

В соответствии с соглашением о макрофинансовой помощи, заключенным в июне 2018 года, Афинам каждые шесть месяцев – до 2022 года – должна перечисляться прибыль, которую центральные банки стран еврозоны получают от имеющихся у них портфелей облигаций Греции. После заключения этой договоренности, власти Греции заявили, что кризис в стране завершен. Это мнение разделил и еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси.

За последние полгода греческие ценные бумаги принесли европейцам 974 млн евро. Эта сумма станет не кредитом для Греции, а своего рода грантом. Однако деньги могут быть переведены в Грецию только в том случае, если страна выполнит все обещанные реформы. На сегодняшний день Греция завершила 13 из 16 согласованных с Брюсселем реформ.

Как известно, кризис в Греции разразился в 2010 году после мирового финансового кризиса 2008 года. Ситуацию усугубил тот факт, что правительство Греции в 2009 году скрывало истинные масштабы бюджетного дефицита страны. В начале 2010 года, когда выяснилось, что дефицит госбюджета Греции составляет свыше 12%, вместо заявленных 6%, произошел резкий обвал евро, который вызвал быстрое падение ценных бумаг других стран еврозоны. Острая фаза кризиса евро продолжалась до 2013 года, после чего началось медленное и трудное восстановление, причем Греция все это время оставалась в наиболее тяжелом положении.

С 2010 года страна получала макрофинансовую помощь ведущих государств еврозоны (основным кредитором выступала первая экономика сообщества – Германия) и МВФ, которая выделялась в обмен на предельно жесткие экономические требования. За это время Греция получила порядка 300 млрд евро в виде различных стабилизационных кредитов, которые теперь предстоит отдавать. На это уйдет, по разным оценкам от 25 до 50 лет, то есть жизни одного или двух поколений граждан страны.

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Тег Греция, кризис, финансовая помощь, ценные бумаги, еврогруппа, реформы

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