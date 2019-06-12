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Гривня против доллара и евро: что можно купить на купюру с номиналом 50

12 июня, 08:08

Новости "Сегодня" провели эксперимент в трех странах


Инфляция в Украине ускорилась, то есть деньги "падают в цене". Что можно купить на купюру с номиналом 50? Новости "Сегодня" устроили международный эксперимент и отправились на закупки в Бельгии, США и Украине – с банкнотами в 50 евро, долларов и гривен соотвественно.

В небольшом продуктовом магазине в Брюсселе купили базовый набор продуктов на четыре дня – лоток яиц, бутылку растительного масла, сосиски, помидоры, огурцы, клубнику, хлеб и печенье. Такая "корзинка" обошлась в 25 евро, поэтому остались деньги и на обновки – за 20 евро приобрели блузку, а три евро заплатили за парковку в центре.

В США тоже отправились за продуктами. Взяли буханку хлеба, готовую целую курицу, упаковку сосисок, два литра молока, дюжину яиц. Кроме того, в американском супермаркете можно купить и одежду – от нижнего белья до зимних курток. Цены, как для США, здесь демократичные, поэтому покупаем футболку. Общий чек – 21 доллар.

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Парковка здесь бесплатная, но это возможно только возле супермаркета, в городе просто так автомобиль нельзя оставить даже у дороги. В пригороде Вашингтона парковка стоит полтора доллара в час, поэтому за два часа платим три доллара. Всего потратили 24 доллара, то есть половина от 50 еще осталась – ее можно потратить на одежду или докупить продуктов, которых хватит на целую неделю. Или же заправить полный бак бензина.

В Украине же на 50 гривен не пошикуешь. На эти деньги можно купить, например, полкилограмма мяса. Сейчас на 50 гривен больше всего можно купить овощей и фруктов – например, взять по полкило помидоров, картошки и огурцов.

Ранее эксперты также рассказали новостям "Сегодня", чего ждать от цен на продукты в июне.

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Тег цены, доллар, гривня, покупки, эксперимент, евро

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Сегодня

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