В Украине ускорилась инфляция

Рост потребительских цен озвучен по итогам мая 2019 года

Фото: пресс-центр НБУ

Инфляция в Украине в мае 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года составила 9,6%, ускорившись с 8,8% в годовом измерении в апреле этого года. Об этом говорится в экспресс-выпуске, обнародованном Государственной службой статистики 10 июня.

"Инфляция на потребительском рынке в мае 2019 года по сравнению с апрелем этого года составила 0,7%, с начала года – 4,2%. Базовая инфляция в мае 2019 года по сравнению с апрелем этого года составила 0,2%, с начала года – 2,3%", – сказано в нем.

ІСЦ – инфляция потребительских цен, БІСЦ – базовая инфляция потребительских цен. Данные: Госстат

При этом рост цен в январе-мае этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 9%.

Напомним, по итогам 2018 года потребительская инфляция в стране замедлилась до 9,8%, а в 2017-м рост цен составил 13,7%. Таким образом, впервые за пять лет инфляция в Украине вернулась к однозначному уровню – меньше 10%.

Потребительская инфляция в апреле и мае превысила прогноз Национального банка Украины: в апреле она составила 8,8% в годовом измерении, а в мае продолжила ускоряться.

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