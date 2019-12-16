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Гривня укрепляется: в Нацбанке рассказали, как это отразится на экономике

16 декабря, 19:49

Укрепление гривни снижает расходы на валютные заимствования и обслуживание валютного долга

Фото: УНИАН

Фото: УНИАН

Укрепление гривни имеет положительное влияние на экономику, но краткосрочно может негативно повлиять на отдельные сегменты. Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины по итогам встречи руководства НБУ с представителями Кабинета министров.

"В рамках сегодняшней встречи речь шла в основном об укреплении курса гривни и его влиянии на инфляцию и экономический рост. Представители НБУ отметили, что это является положительным для экономики в целом, хотя в краткосрочной перспективе может иметь некоторое негативное влияние на отдельные сегменты", – говорится в сообщении.

"Благодаря укреплению курса гривни инфляция снизилась до 5,1% в ноябре и будет в рамках 5% +/- 1 п.п. по итогам года, то есть цель по инфляции мы в этом году выполнили", – заявил глава НБУ Яков Смолий.

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В то же время спад производства в металлургии, который наблюдается в последние месяцы, обусловлен не укреплением гривни, а прежде всего падением цен на металлы на мировых рынках – в сентябре-октябре этого года они были на 20% ниже, чем год назад, говорится в сообщении.

"Влияя на доходы госбюджета, укрепление гривни формирует экономию по части расходов на валютных заимствованиях и обслуживании валютного долга, госзакупках импортных товаров (например, медикаментов). Более сильная гривня также способствует удешевлению энергоносителей и замедлению трудовой миграции", – говорится в сообщении.

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Фото: "Укртрансгаз"

В НБУ также отметили, что плюсы от укрепления курса есть и для компаний-экспортеров.

"Во-первых, это отчасти снижает себестоимость продукции, которая будет направляться на экспорт, ведь до 50% затрат украинских экспортеров прямо или косвенно осуществляются в иностранной валюте (сырье, оборудование, топливо и т.д.). Во-вторых, укрепление обменного курса увеличивает конкурентоспособность украинских компаний в привлечении рабочей силы", - говорится в сообщении.

Ранее новости "Сегодня" разобрались, будет ли стабильным курс гривни и выгодно ли скупать доллары. Финансовый прогноз – в нашем сюжете:

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НБУ курс валют курс гривни курс доллара

Источник: Сегодня

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