"Громадный потенциал": Гройсман объяснил, что нужно для стремительного роста ВВП Украины
Премьер-министр встретился с представителями украинского бизнеса
Обеспечение роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины выше 5% является приоритетом в работе правительства. Об этом заявил премьер-министр Украині Владимир Гройсман на встрече с представителями бизнеса в ходе 15-й ежегодной инвестиционной конференции Dragon Capital.
"Для нас является приоритетом рост экономики выше 5%. Для этого необходимы инвестиции. Чтобы инвестиции приходили, нужны понятные правила и гарантии безопасности этих инвестиций", - заявил премьер.
Он уточнил, что Украина имеет "громадный потенциал" для роста, но для его ускорения требуются структурные реформы и честная судебная система.
По словам Гройсмана, для создания благоприятного инвестиционного климата правительство будет проводить структурные реформы в стране. В частности в 2019 году в Украине будет создан Антикоррупционный суд, а также появится качественная система сервиса налоговой и таможенной служб.
Напомним, по прогнозу НБУ, рост украинской экономики замедлится до 2,5% в 2019 году. В 2020-2021 годах рост снова ускорится – до 2,9% и 3,7% соответственно, считают в НБУ.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что в 2018 году рост украинской экономики стал рекордным за семь лет. По предварительным расчетам НБУ, ВВП Украины за год вырос на 3,4%.
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