"Громадный потенциал": Гройсман объяснил, что нужно для стремительного роста ВВП Украины

Премьер-министр встретился с представителями украинского бизнеса

Фото: пресс-центр НБУ

"Громадный потенциал": Гройсман объяснил, что нужно для стремительного роста ВВП Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/194/d64/5c4194d641106.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/194/d64/5c4194d641106.jpg 2019-02-12T11:02:00+02:00 Экономика Премьер-министр встретился с представителями украинского бизнеса

Обеспечение роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины выше 5% является приоритетом в работе правительства. Об этом заявил премьер-министр Украині Владимир Гройсман на встрече с представителями бизнеса в ходе 15-й ежегодной инвестиционной конференции Dragon Capital.

"Для нас является приоритетом рост экономики выше 5%. Для этого необходимы инвестиции. Чтобы инвестиции приходили, нужны понятные правила и гарантии безопасности этих инвестиций", - заявил премьер.

Он уточнил, что Украина имеет "громадный потенциал" для роста, но для его ускорения требуются структурные реформы и честная судебная система.

По словам Гройсмана, для создания благоприятного инвестиционного климата правительство будет проводить структурные реформы в стране. В частности в 2019 году в Украине будет создан Антикоррупционный суд, а также появится качественная система сервиса налоговой и таможенной служб.

Напомним, по прогнозу НБУ, рост украинской экономики замедлится до 2,5% в 2019 году. В 2020-2021 годах рост снова ускорится – до 2,9% и 3,7% соответственно, считают в НБУ.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что в 2018 году рост украинской экономики стал рекордным за семь лет. По предварительным расчетам НБУ, ВВП Украины за год вырос на 3,4%.

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Источники: УНИАН , Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.