На сколько вырастут тарифы и цены на продукты – НБУ обнародовал новый прогноз

В свежем прогнозе НБУ впервые очертил экономические перспективы на 2021 год

Фото: Getty Images

На сколько вырастут тарифы и цены на продукты – НБУ обнародовал новый прогноз Александра Романюк //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/f0b/608/5c5f0b608b8b0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/f0b/608/5c5f0b608b8b0.jpg 2019-02-10T07:52:00+02:00 Экономика В свежем прогнозе НБУ впервые очертил экономические перспективы на 2021 год

Национальный банк Украины обнародовал свой январский инфляционный отчет и макроэкономический прогноз на три ближайших года. Большинство основных показателей в новом прогнозе не отличаются от предыдущего, который был выпущен в октябре 2018 года.

Так, прогноз НБУ насчет роста украинской экономики на ближайшие 2 года остался прежний: замедление роста ВВП до 2,5% в 2019 году и ускорение до 2,9% в 2020-м. На 2021 год ориентир – еще большее ускорение роста ВВП: до 3,7%. В отчете отмечается, что к тому времени должна окончиться политическая неопределенность, связанная с годом выборов (2019-м), и начаться оживление инвестиционной активности в Украине.

При этом в мировом масштабе НБУ прогнозирует уменьшение объема инвестиций в развивающиеся страны. И это станет одной из причин замедления темпа роста мировой экономики в ближайшие годы, включая 2021-й, говорится в инфляционном отчете.

Фото: Нацбанк

В 2019 и 2020 годах по-прежнему ожидается большой приток денег в страну от трудовых мигрантов. Но при этом прогнозируется, что количество украинцев, работающих за границей, не будет увеличиваться такими темпами, как раньше. Так что рост сумм переводов будет происходить в основном за счет увеличения зарплат "заробитчан" в разных странах.

Прогнозируемая сумма номинального ВВП в отчете также увеличилась, хотя и не намного. Если в октябрьском прогнозе к концу 2019 года номинальный ВВП должен был составить 3950 млрд грн, то в январском – 3 965 млрд. В 2020-м прогнозировалось 4320 млрд – теперь 4336 млрд грн.

Прогноз потребительской инфляции на ближайшие 2 года в целом остался прежним: рост цен к концу 2019 года должен замедлиться до 6,3%, а к концу 2020-го – до 5%. В 2021 году прогнозируется инфляция на уровне 5-5,3%. В зависимости от квартала.

А вот динамика инфляции на протяжении 2019 года претерпела некоторые изменения. Раньше в НБУ полагали, что к концу первого квартала инфляция замедлится до 9,3%, к лету подрастет до 9,9, к октябрю снова снизится до 8,5% и только к концу года упадет до 6,3%. В свежем же прогнозе в первом и втором кварталах 2019-го обещают инфляцию не выше 8,4%, в 3-м – 7,7% и к концу года – 6,3%.

Что касается отдельных групп товаров и услуг, то прогноз инфляции по ним тоже изменился. В частности, по сырым непродовольственным товарам улучшился, а по товарам и услугам с административно регулируемыми ценами – ухудшился. Раньше предполагалось, что за первый квартал 2019 года годовая инфляция в группе сырых товаров (т. е. продуктов питания, не подвергавшихся обработке) составит в среднем на 3,7%, за второй – на 6,5%, за третий – на 5,1%, а к концу года – 4%. Теперь в НБУ прогнозируют, что по итогам I квартала изменение цен (в годовом измерении) составит всего 1,2%, II квартала – 3%, III – 3,5% и IV – 3,4%.

Цены на товары и услуги, регулируемые государством – в первую очередь тарифы на жилищно-коммунальные услуги – как ожидается, вырастут более существенно, чем предсказывали раньше. Уже в первом квартале годовая инфляция в этой группе составит 18% (раньше прогнозировалось 17,8%). К концу года показатель может опуститься до 13,6%, хотя раньше прогнозировалось до 11,7%.

Такие изменения связаны с тем, что НКРЭКУ ввела повышенные тарифы с января 2019-го, а не с декабря 2018-го, как ожидалось, а также с дальнейшим ростом тарифов на газ. Очередное их повышение планируется во втором квартале, напоминают в НБУ.

Ожидается, что административно регулируемые цены будут расти опережающими темпами и в дальнейшем. В 2020-м предвидится годовая инфляция в этой группе в размере 11,1%, в 2021-м – 10,3%.

Существенный вклад в этот показатель внесет табачная продукция. Уже в 2019-м инфляция цен на сигареты поднимется до 19% (в связи с новым графиком повышения акцизов), а в следующие два года она будет составлять ориентировочно по 12%.

К радости потребителей, в Нацбанке считают, что импортные товары – одежда, обувь, техника – если и подрастут в цене, то незначительно. Однако, увы, украинские зарплаты будут расти тоже медленнее, чем в минувшем году.

Зато для курса гривни на обозримое будущее (2019-2021 годы) Нацбанк прогнозирует низкую волатильность, то есть ощутимых скачков цен на доллар не должно быть.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о важных новшествах для кошельков украинцев в 2019 году, а также о том, какой прогноз для украинской экономики сделали представители отечественного бизнеса.

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АВТОР: Александра Романюк Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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