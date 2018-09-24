Гройсман объяснил, когда реформу децентрализации можно будет назвать завершенной

Украина должна завершить реформу децентрализации формированием сильных местных общин, которые внесут существенный вклад в рост национальной экономики. Об этом во время форума представителей местного самоуправления "День диалога", который проходит в Тернополе, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы еще с вами очень далеки от той эффективности, которой от нас ждут люди на местном уровне. Но нам нужно завершать реформу с точки зрения формирования сильных общин. Мы должны быть больше включены в экономический рост", – отметил глава правительства.

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При этом премьер подчеркнул, что без сильных местных общин невозможно представить сильную национальную экономику.

"Какая перед нами стоит задача? Мы должны с вами построить экономически сильное Украинское государство. Возможно ли это сделать без сильных общин? Нет. И мое глубокое убеждение – местному самоуправлению необходимо утверждаться путем усиления полномочий, передачи финансовых ресурсов и того, о чем мы забыли, но нужно об этом говорить, – ответственности. Это три фундамента, на которых базируется местное самоуправление", – объяснил Гройсман.

В начале года Гройсман рассказывал о дальнейших этапах децентрализации в Украине. Он заявлял, что передача на места полномочий и финансовых ресурсов, углубление децентрализации и развитие регионов являются неизменными приоритетами работы правительства Украины, и теперь на первый план выходят вопросы ответственности местной власти за эффективное использование предоставленных ресурсов.

В свою очередь президент Петр Порошенко в ноябре 2017-го рассказывал, что благодаря децентрализации местные бюджеты выросли вдвое. Власть и дальше будет проводить децентрализацию, а также всячески помогать объединенным территориальным общинам, пообещал президент.