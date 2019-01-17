Гройсман озвучил приоритеты работы Кабмина на 2019 год
Глава правительства подчеркнул, что сейчас в государстве меняются многие сферы
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал приоритетами работы Кабинета Министров на 2019 год экономическое развитие, развитие человеческого капитала, безопасность и оборону, меры по энергонезависимости и усиление борьбы с коррупцией.
"Мы определили приоритеты – экономическое развитие, развитие человеческого капитала, безопасность и оборона, энергонезависимость, антикоррупционные меры. Это те приоритеты, которые будут делать Украину сильной", – сказал В.Гройсман на традиционной встрече президента Украины Петра Порошенко с главами дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине вечером в среду в Киеве.
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Премьер-министр уточнил, что в 2019 году в полном объеме будет обеспечено финансирование сектора безопасности и обороны, в том числе и повышение зарплат и модернизация армии. Также будут инвестированы ресурсы в энергоэффективность, социальные программы, монетизации субсидий, продолжение программы "Доступные лекарства".
"С июля запускаем бесплатную систему медицинских исследований. Мы продолжим масштабное строительство дорог, поддержку АПК – фермеров и сельхозмашиностроения, продолжим внедрение новой украинской школы", – добавил Гройсман.
Глава правительства подчеркнул, что сейчас в государстве меняются многие сферы.
"Но все, что зарабатывает экономика, будем отдавать людям", – подчеркнул премьер-министр.
Прием состоялся в восстановленном Мариинском дворце.
Ранее Гройсман назвал четыре условия для энергонезависимости Украины.
Также премьер рассказывал, что Украина находится на 2-3 месте в мире по запасам газа и этот факт может помочь стране получить энергетическую независимость.
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