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Гройсман рассказал, как снизить цены на газ

29 июня, 23:09

Премьер прогнозирует, что через 5 лет Украина сможет добывать достаточно собственного газа


Снизить цены на газ удастся тогда, когда Украина откажется от импортного топлива.

Об этом в интервью Дмитрию Гордону заявил Владимир Гройсман.

Премьер прогнозирует: через 5 лет Украина сможет добывать достаточно собственного газа. Все ресурсы и возможности для этого есть. По словам Гройсмана, высокие тарифы – это следствие решений предыдущей власти, за которые приходится отвечать теперь. 

"В 2008 году страна подписала обязательство о том, чтобы сделать цены на газ такие же в Европе, в Европе они действительно дороже. Поэтому задача – добывать внутренний газ, внутренний газ будет дешевле и тогда мы уйдем от понятия импортного газа и цены на импортный газ. Если бы все работали в унисон, я думаю за лет 5 можно было бы добиться такого необходимого количества газа", – заявил он.

Между тем, подготовка к зиме под угрозой срыва. Такое заявление сделали в "Нафтогазе Украины". Глава компании Андрей Коболе предупредил: в августе импорт газа для закачки в подземные хранилища может остановиться, если в июле "Нафтогаз" не найдут необходимого финансирования. По словам Коболева, привлечение средств напрямую связано с решениями Кабмина как акционера компании, поскольку международные банки дают кредиты под госгарантии или выполнение определенных условий.

По словам сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, проблемы у менеджмента компании возникли из-за того, что увеличились объемы закачки голубого топлива в ПХГ в условиях угрозы прекращения транзита российского газа через территорию Украины с 1 января 2020 года.

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.


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Тег газ, видео, тарифы, премьер, Гройсман, Владимир Гройсман

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