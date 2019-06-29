Гройсман рассказал, как снизить цены на газ
Премьер прогнозирует, что через 5 лет Украина сможет добывать достаточно собственного газа
Снизить цены на газ удастся тогда, когда Украина откажется от импортного топлива.
Об этом в интервью Дмитрию Гордону заявил Владимир Гройсман.
Премьер прогнозирует: через 5 лет Украина сможет добывать достаточно собственного газа. Все ресурсы и возможности для этого есть. По словам Гройсмана, высокие тарифы – это следствие решений предыдущей власти, за которые приходится отвечать теперь.
"В 2008 году страна подписала обязательство о том, чтобы сделать цены на газ такие же в Европе, в Европе они действительно дороже. Поэтому задача – добывать внутренний газ, внутренний газ будет дешевле и тогда мы уйдем от понятия импортного газа и цены на импортный газ. Если бы все работали в унисон, я думаю за лет 5 можно было бы добиться такого необходимого количества газа", – заявил он.
Между тем, подготовка к зиме под угрозой срыва. Такое заявление сделали в "Нафтогазе Украины". Глава компании Андрей Коболе предупредил: в августе импорт газа для закачки в подземные хранилища может остановиться, если в июле "Нафтогаз" не найдут необходимого финансирования. По словам Коболева, привлечение средств напрямую связано с решениями Кабмина как акционера компании, поскольку международные банки дают кредиты под госгарантии или выполнение определенных условий.
По словам сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, проблемы у менеджмента компании возникли из-за того, что увеличились объемы закачки голубого топлива в ПХГ в условиях угрозы прекращения транзита российского газа через территорию Украины с 1 января 2020 года.
Контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Гройсман рассказал, как снизить цены на газ". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Запасной вариант переговоров о транзите: в "Нафтогазе" ответили главе "Газпрома"
Витренко посоветовал Миллеру серьезно относиться к заявлениям украинской стороны
"В новогодние праздники будет весело": Россия грозится оставить Украину без импортного газа
Российская сторона требует переговоров "с чистого листа" и отказывается от европейских условий транзита
Венгрия ищет пути транзита газа в обход Украины
Власти страны боятся остаться без российского голубого топлива с 2020 года
Импорт газа для запасов на зиму может остановиться: эксперты разъяснили ситуацию
Специалисты разделились в оценке потребности в миллиарде долларов для закачки топлива в ПХГ